Bảng giá vàng hôm nay 3/11/2020: Vàng thế giới tăng tốc ngay trong ngày bầu cử Tổng thống Mỹ

Giá vàng thế giới trong phiên giao dịch sáng nay

Sáng 3/11 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới đang niêm yết ở mức 1.893 USD/ounce. Mức giá này tăng 14 USD/ounce so với phiên giao dịch ngày hôm qua.

Ghi nhận của Petrotimes, tính đến đầu giờ sáng ngày 3/11, theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới giao ngay đứng ở mức 1.895,35 USD/Ounce.

Theo Tổng cục Thống kê trong tháng 10/2020 cho thấy giá vàng có xu hướng giảm nhẹ so với tháng trước nhưng vẫn tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Các chuyên gia dự báo giá vàng tháng 11/2020 vẫn có thể tăng trưởng một cách ngoạn mục sau kết quả cuộc bầu cử Mỹ diễn ra vào hôm nay 3/11. Đồng thời do tác động của tình hình bệnh dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp trên thế giới.

Giá vàng thế giới trên sàn giao dịch Kitco

Trên thị trường tiền tệ, sáng nay Ngân hàng Nhà nước đang niêm yết tỷ giá trung tâm USD ở mức 23.201VNĐ. Mức giá này không có gì thay đổi so với phiên giao dịch ngày hôm qua.

Tại các ngân hàng thương mại giá giao dịch USD có xu hướng chững lại so với những phiên giao dịch trước đó.

Cụ thể tại ngân hàng Vietcombank, giá đồng đô la Mỹ đang được niêm yết ở mức 23.060 - 23.270 đồng/USD. Mức giá này giữ nguyên ở cả 2 chiều mua và bán so với phiên giao dịch trước đó.

Ngân hàng Tiên Phong niêm yết giá đồng bạc xanh ở mức 23.040 - 23.268 đồng/USD. Mức giá này được giữ nguyên ở chiều mua vào và bán ra với phiên giao dịch ngày hôm qua.

Giá vàng trong nước tăng nhẹ

Tại thị trường vàng trong nước, giá vàng hôm nay được các doanh nghiệp niêm yết ở mức giá như sau:

Công ty Phú Quý niêm yết giá vàng SJC ở mức giá 56.1 triệu đồng/lượng ở chiều mua, 56.35 triệu đồng/lượng ở chiều bán. Mức giá này tăng 150 nghìn đồng/lượng ở chiều mua, 100 nghìn đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch liền kề.





Giá vàng trong nước tăng nhẹ so với phiên giao dịch ngày hôm qua

Tập đoàn vàng bạc đá quý DOJI niêm yết giá vàng miếng ở mức 56.15 triệu đồng/lượng ở chiều mua, 56.45 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Mức giá này tăng 250 nghìn đồng/lượng ở chiều mua, 200 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với phiên giao dịch ngày hôm qua.

Giá vàng 9999 được niêm yết tại Thành phố Hồ Chí Minh ở mức 56.10 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, 56.6 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Tại Bảo Tín Minh Châu giá vàng được niêm yết tại Hà Nội ở mức 56.16 triệu đồng/lượng ở chiều mua, 56.40 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Giá vàng PNJ hiện đang được niêm yết ở mức 53.85 triệu đồng/lượng ở chiều mua, 54.35 triệu đồng/lượng ở chiều bán.

Theo Thiên Bình/SKCĐ