Bảng giá vàng hôm nay 3/8/2020: Vàng vẫn tiếp tục tăng nhẹ trong khi đồng USD tiếp tục trượt giá

Giá vàng thế giới

Trong phiên giao dịch sáng nay 3/8, giá vàng thế giới sáng nay tăng 0.06% lên 1.977,30 USD/ounce theo Kitco, vàng giao tháng 10 tăng 0,56% lên 1.985,50 USD.

Nhìn chung giá vàng đã tăng lên 4.7% trong khi đó giá vàng tháng 7 đã tăng 10.3%. Như vậy tính từ đầu năm đến nay, giá vàng đã tăng gần 30% nhờ sự thúc đẩy môi trường lãi suất thấp trên toàn cầu cùng các biện pháp kích thích từ các ngân hàng trung ương.

Giá vàng kỳ hạn đã chạm mức cao nhất mọi thời đại 1.921 USD vào đầu tuần trước. Tại Châu Á vào ngày 28/7, giá vàng giao tháng 12 đã chạm ngưỡng 200 USD/ounce tại Hồng Kông.

Giá vàng đang ở ngưỡng 2.800 USD/ounce

Việc lo ngại lạm phát kinh tế trên thế giới đã giúp giá vàng đạt ngưỡng thiết lập của 40 năm trước. Khi giá đóng cửa ở mức 850USD/ounce, quy đổi theo giá USD thì vàng sẽ tương đương với khoảng 2.800 USD/ounce.

Chủ tịch của Sàn giao dịch tại Thượng Hải đã kêu gọi cần cải cách để có một loại tiền tệ mới để bù đắp sự hao hụt của đồng USD.

Doanh nhân người Nga Roman Abramovich và các đối tác của ông đã bán đi 40,06% cổ phần của nhà sản xuất vàng cỡ trung của Nga, Highland Gold cho một đối tác.

Dịch COVID-19 tiếp tục có những diễn biến phức tạp cùng với đó, các chương trình kích thích khổng lồ sẽ dẫn lạm phát cao càng khiến vàng trở nên hấp dẫn hơn.

Fortiana Holdings Limited, một công ty đã đăng kí tại đảo Síp của Vladislav Sviblov, có lợi ích trong các dự án kẽm và vàng ở Siberia, đã đồng ý mua 145.759.871 cổ phiếu của Gold Gold từ Abramovich và các đối tác của ông với giá 3,00 bảng Anh (3,94 USD) mỗi cổ phiếu.

Highland Gold là một trong 10 nhà sản xuất vàng hàng đầu ở Nga với một số mỏ ở Viễn Đông của Nga. Lời đề nghị sẽ định giá toàn bộ công ti ở mức 1,4 tỉ USD, với mức phí bảo hiểm 4% cho thị trường đóng cửa vào thứ Năm.

Johnson cho biết giá kim loại quí thấp trong thập kỉ qua, cộng với phần nhô ra từ sự chi tiêu cuối cùng của ngành công nghiệp đã làm giảm nguồn cung vàng.

Một dự án trong tương lai sẽ phát triển sản xuất của B2Gold là dự án Gramalote ở Colombia, một công ti liên doanh với AngloGold Ashanti.

Theo nghiên cứu khả thi được lên kế hoạch cho quí đầu tiên của năm 2021, tài nguyên khoáng sản được chỉ định cho Gramalote là 2,14 triệu ounce.

Giá vàng thế giới vẫn có sự tăng nhẹ

B2Gold đã công bố một sáng kiến gây quỹ. Công ty đang sản xuất 1000 thỏi vàng phiên bản giới hạn để hỗ trợ các nỗ lực trò chuyện cho loài tê giác đen đang bị đe dọa nghiêm trọng.

Hiện nay, dịch bệnh COVID-19 tàn phá ngành du lịch, các công viên động vật hoang dã trên khắp châu Phi đã bị tấn công và có nguy cơ phải đóng cửa. Trên toàn thế giới, hiện đã có tổng cộng 17.986.226 ca mắc COVID-19, trong đó có 687.566 người tử vong và 11.308.144 bệnh nhân phục hồi.

Như vậy, vẫn còn rất nhiều yếu tố để kích thích vàng tăng giá. Tuy nhiên một số nhà phân tích lại cho rằng, giá vàng có thể sẽ bước vào giai đoạn ổn định sau khi đã trải qua một đợt tăng lịch sử, như Goldman Sachs dự báo về một mặt bằng giá mới vào khoảng 2.300 36 USD/ounce. Trong khi đó, Bank of America Corp lại đề cập một mức giá khó có thể tưởng tượng - tăng vọt lên tới 3.000 USD/ounce. JPMorgan Chase & Co. thì dự báo về khả năng giá vàng sẽ đảo chiều vào cuối năm nay.

Giá vàng trong nước

Trong phiên giao dịch đầu tuần, giá vàng trong nước hôm nay 3/8, công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng ở mức 56,63 triệu đồng/lượng (mua vào) và 56,63 triệu đồng/lượng (bán ra).

Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI niêm yết giá vàng tại Hà Nội ở mức 56,40 triệu đồng/lượng (mua vào) và 57,60 triệu đồng/lượng (bán ra).

Giá vàng trong nước vẫn ở mức cao cả chiều mua vào và bán ra

Tại công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận niêm yết giá vàng ở cả thị trường Hà Nội và TP HCM ở mức 54,30 triệu đồng/lượng (mua vào) và 54,80 triệu đồng/lượng (bán ra).

Công ty Vàng bạc Đá quý Bảo tín Minh Châu niêm yết giá vàng SJC được giao động ở mức 56,65 triệu đồng/lượng (mua vào) và 57,60 triệu đồng/lượng (bán ra).

Công ty Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết giá ở mức 56,60 triệu đồng/lượng (mua vào) và 57,60 triệu đồng/lượng (bán ra).

Your browser does not support HTML5 video.

Giá vàng hôm nay 3/8/2020

Theo Phương Hoa/SKCĐ