Bảng giá vàng hôm nay 3/9/2020: Vàng rớt giá mạnh sau kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh

Cập nhật giá vàng thế giới ngày 3/9/2020

Trong phiên giao dịch sáng nay, giá vàng thế giới đã lại bắt đầu giảm sâu. Trên sàn giao dịch Kitco, giá vàng hiện đang giao động quanh ngưỡng 1942.10 - 1943.10 USD/ounce. giá vàng giao tháng 10 đã giảm khoảng 35 USD xuống mức 1935,40 USD.

Thời gian này, Hoa Kỳ cũng đã tiến hành báo cáo việc việc làm quốc gia của ADP cho tháng 8, đạt 428.000 người. Bộ lao động sẽ sớm báo cáo tình hình việc làm vào sáng thứ 6 dựa trên dữ liệu này và đó là thông tin mà giới đầu tư luôn chờ đợi.

Vàng thế giới bị ảnh hưởng do đồng đô la Mỹ và chứng khoán tăng giá

Tại thị trường chứng khoán đang có dấu hiệu tăng trong khi giá dầu thô của Nymex và giao động quanh mức 41,5 USD/thùng. Đồng đô là Mỹ cũng đã có những chuyển biến tích cực. Lợi tức trái phiếu kho bạc của Mỹ kỳ hạn 10 năm đang giao dịch quanh mức 0.65%.

Bên cạnh vàng, nhưng loại kim loại quý khác cũng đang đồng loạt giảm giá. Cụ thể, trên sàn giao dịch Comex, giá bạc giao tháng 12 đã giảm 4.4% xuống 27.395 USD/ounce. Giá đồng giao tháng 12 cũng lùi xuống 0.3% còn 3,0205 USD/lb. Giá bạc kim giao tháng 10 giảm khoảng 5.1% xuống còn 904.10 USD/ounce. Hợp đồng Paladi giao tháng 12 giảm 1.9% còn 2.267,50 USD/ounce.

Như vậy có thể thấy, việc đồng đô la và chứng khoán có sự hồi phục là nguyên nhân khiến giá vàng thế giới giảm sâu.

Giá vàng trong nước ngày 3/9/2020

Trước sự thay đổi của giá vàng thế giới, giá vàng trong nước cũng có sự điều chỉnh. Giá vàng hôm nay 3/9 duy trì giá chốt phiên ngày 1/9 do thị trường vàng trong nước tạm dừng để kỷ niệm ngày Quốc khánh 2/9. Hiện kim loại quý này đang ở mức 57-58 triệu đồng/lượng.

Chốt phiên giao dịch hôm qua, Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI niêm yết giá vàng ở mức 56.85 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 57.55 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Công ty vàng bạc đá quý SJC chi nhánh Hà Nội niêm yết giá vàng ở mức 56,75 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 57,72 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Chênh lệch giữa giá mua và giá bán là 970.000 đồng/lượng.

Giá vàng trong nước có sự chênh lệch lớn giữa giá mưa và giá bán

Tại SJC chi nhánh TP HCM niêm yết giá vàng ở mức 56.75 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 57.70 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Giá mua và giá bán chênh lệch ở mức 950.00 đồng/lượng.

Tại Công ty vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết giá vàng ở mức 56.4 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 57.4 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, chênh lệch giữa giá mua và giá bán ở mức 1 triệu đồng/lượng.

Tại Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận chia nhánh Hà Nội và TP HCM niêm yết giá vàng ở mức 56.30 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 57.30 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Chênh lệch giữa giá mua và giá bán là 1 triệu đồng/lượng.

Công ty Vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng ở mức 56.42 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, 57.20 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Chênh lệch giá mua và giá bán là 780.000 đồng/lượng.

Bảng giá vàng hôm nay 3/9/2020

