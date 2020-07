Bảng giá vàng hôm nay 30/7/2020: Giá vàng lên xuống thất thường giữa mùa dịch

Giá vàng trong nước hôm nay

Chốt phiên giao dịch hôm qua lúc 18h30 ngày 29/7, giá vàng trong nước SJC có sự tăng giảm thất thường tại các cửa hàng kinh doanh vàng bạc đá quý trên toàn quốc.

Trong đó, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở cả 2 chiều mua vào và bán ra lần lượt giảm từ 100.000 đồng/lượng và 200.000 đồng/lượng.

Tại hệ thống vàng bạc đá quý của DOJI, vàng miếng SJC hiện đang ở đà tăng trưởng ở cả 2 chiều mua và bán. Cụ thể giá vàng miếng đã tăng 320.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 50.000 đồng/lượng ở chiều bán ra.

Giá vàng trong nước tăng giảm trái chiều

Tại của hàng kinh doanh Phú Quý giá vàng cũng tăng 100.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tằng 150.000 đồng/lượng ở chiều bán ra.

Riêng tập đoàn PNJ giá vàng có sự biến động trái chiều nhất. Trong khi giá mua vào tăng lên đến tận 1.100.000 đồng/lượng thì ở chiều bán ra lại giảm 100.000 đồng /lượng so với phiên giao dịch sáng nay.

Tại Tập toàn vàng bạc Bảo Tín Minh Châu, giá vàng miếng trong nước được điều chỉnh tăng 150.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 100.000 đồng/lượng ở chiều bán ra.

Giá vàng thế giới

Theo Kitco, giá vàng thế giới hôm nay giao ngay giảm 0,21% xuống 1.952,00 USD/ounce, vàng giao tháng 8 tăng 0,36% lên 1.951,55 USD/ounce trong phiên giao dịch ngày hôm qua lúc 18h30 phút theo giờ Việt Nam.

Theo Reuters, trong ngày 29/7 giá vàng đã ở mức ổn định trở lại trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19. Trong khi đó căng thẳng Mỹ-Trung lại làm giảm hy vọng về một giai đoạn phục hồi nhanh chóng cho nền kinh tế thế giới. Các nhà đầu tư vẫn kì vọng hỗ trợ nhiều hơn từ gói kích thích kinh tế và chờ đợi kết quả từ cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED).

Trong một cuộc khảo sát của Reuters cho thấy có hơn 16,62 triệu người đã bị nhiễm COVID-19, trong đó có 655.583 người tử vong. Số ca nhiễm tiếp tục gia tăng ở Mỹ, điều này làm tác động đến nền kinh tế của Mỹ và khiến niềm tin của người tiêu dùng Mỹ đã giảm đi nhiều so với dự kiến.

Giá vàng thế giới hiện có xu hướng tăng trưởng trong khi lãi suất ở mức thấp, điều này khiến cho chi phí cơ hội nắm giữ vàng thỏi không mang lại nhiều lợi nhuận. Kim loại quý hiếm này cũng được coi là một yếu tố kìm chế lạm phát tại Mỹ.

Giá vàng thế giới theo đà tăng trưởng trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh

Lượng vàng dự trữ do quỹ trao đổi vàng SPDR Gold Trust nắm giữ đã tăng 0,7% lên 1.243,12 tấn. Quy đổi theo giá USD của ngân hàng Vietcombank sẽ là 23.270 đồng, giá vàng thế giới hiện nay đang ở mức 54,72 triệu đồng/lượng, thấp hơn 3.000,000 đồng so với giá vàng trong nước.

Giá vàng trong nước thường có sự biến động theo những xu hướng của thị trường thế giới. Vì vậy vàng SJC được dự báo có thể sẽ tăng trở lại trong phiên giao dịch sáng 30/7.

Tỷ giá của đồng USD ngày 30/7

Hôm nay 30/7, tỷ giá đồng USD có sự biến động với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) ở mức 93,26 điểm, giảm 50 điểm so với phiên giao dịch hôm qua.

Ở thị trường trong nước, vào cuối ngày 29/7, tỷ giá USD/VND được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 23.216 đồng. Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch ngân hàng nhà nước là 23.175 đồng ở chiều mua vào và 23.862 ở chiều bán ra.

Ngân hàng Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức: 23.060 ở chiều mua vào và 23.270 đồng/USD ở chiều bán ra. Tại ngân hàng BIDV niêm yết ở mức 23.090 chiều mua vào và 23.270 đồng/USD ở chiều bán ra. Vietinbank niêm yết tương ứng ở mức 23.072 (mua vào) và 23.262 đồng/USD (bán ra).

Thống kê cho thấy, giá đồng đô la Mỹ đã lao dốc tới 9% kể từ tháng 3, những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 đã đẩy nền kinh tế Mỹ trượt dài trong khủng hoảng.

Chỉ số Bloomberg Dollar Spot Index - thước đo sức mạnh của ngoại tệ này so với 10 ngoại tệ mạnh - đang trải qua những ngày tháng tồi tệ nhất trong lịch sử kể từ 10 năm trở lại đây. Dự kiến ngân sách liên bang của Mỹ năm nay đã bị thâm hụt lên đến 4.000 tỷ USD, tương đương gần 20% GDP làm tăng gánh nặng nợ công. Điều này càng khiến cho giá đồng đô la Mỹ suy yếu.

Hiện USD chiếm 62% dự trữ ngoại hối toàn cầu nhưng đang đứng trước nguy cơ mất vị thế là đồng tiền dự trữ của thế giới.

Tại thị trường chứng khoán Mỹ bắt đầu có sự khởi sắc khi đồng dô la Mỹ hạ giá. Nguyên nhân là bởi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) quyết định giữ nguyên mức lãi suất siêu thấp đồng thời tái khẳng định rằng ngân hàng này sẽ duy trì lập trường chính sách này tới khi nền kinh tế phục hồi.

Giá vàng hôm nay 30/7

Theo Phương Hoa/SKCĐ