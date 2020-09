Bảng giá vàng hôm nay 30/9/2020: Giá vàng cuốn theo đà tăng mạnh, giới đầu tư đang chờ thời cơ

Giá vàng thế giới 30/9/2020

Trong phiên giao dịch sáng nay, trên sàn giao dịch Kitco, giá vàng thế giới được niêm yết ở mức 1.898,5 USD/ounce, tăng 23 USD so với phiên giao dịch trước đó. Trên sàn giao dịch New York, giá vàng cũng đang dừng chân ở mức 1.897,3 USD/ounce, tăng hơn 16 USD. giá vàng kỳ hạn tháng 12 tăng 15,70 USD ở mức 1898 USD/ ounce.

Theo UBS Global Wealth Management nhận định, hiện kim loại quý này vẫn đang là công cụ trú ẩn an toàn trước những sự kiện nhiều rủi ro như dịch bệnh COVID-19 hay vụ bầu cử Thổng thống Mỹ.

Kelvin Tay, Giám đốc Đầu tư khu vực của UBS Global Wealth Management hôm nay cho biết trên CNBC. "Chúng tôi thích vàng vì chúng tôi cho rằng nó có thể chạm mốc 2.000 USD vào cuối năm nay.... Vàng sẽ phòng trừ được nhiều rủi ro như bất ổn quanh bầu cử tổng thống Mỹ và COVID-19. Việc giá vàng gần đây giảm mạnh cũng là cơ hội tốt cho nhà đầu tư tham gia thị trường".

Giá vàng thế giới có sự cải thiện do đồng đô la Mỹ sụt giá

Giá vàng cao hơn là bởi nó được hỗ trợ từ sự sụt giảm của đồng đô la Mỹ. Được biết, đồng USD đã giảm 0.4 % so với các loại tiền tệ chính khác. Trong khi đó, thị trường chứng khoán toàn cầu cũng có nhiều biến động trong đêm qua. Chỉ số chứng khoán của Mỹ đang thấp dần, mối lo ngại rủi ro có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Trên sàn Nymex, giá dầu thô cũng đang giảm mạnh và dừng chân ở mức 38.50 USD. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm cũng đang giao dịch ở mức 0.65%.

Hiện nay có thể nói, dịch bệnh COVID-19 vẫn là một trong những yếu tốt rủi ro trên thị trường. Thời tiết đang lạnh dần và người ta bắt đầu lo ngại về tình trạng dịch bệnh có thể gia tăng như hồi mùa xuân 2020. Nếu thực sự điều này xảy ra thì nó sẽ gây nên những ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế thế giới, nhiều doanh nghiệp có thể sẽ phải đóng cửa.

Ngày 28/9 vừa qua, quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust cũng đã tích lũy thêm cho mình 2.05 tấn vàng sau 3 phiên bán ròng. Việc mua một số lượng lớn vàng như vậy cũng khiến tâm giới các nhà đầu tư được cải thiện hơn.

Giá vàng trong nước 30/9/2020

Trong phiên giao dịch sáng nay ngày 30/9 giá vàng PNJ được niêm yết ở mức 52.85 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, 53.35 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Tại tập đoàn vàng bạc đá quý DOJI niêm yết giá vàng ở mức 55.1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 55.45 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Chốt phiên giao dịch đêm qua, công ty SJC thành phố Hồ Chí Minh niêm yết giá vàng ở mức 55.05 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 55.55 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Tăng 400.000 đồng/lượng ở chiều mua và tăng 250.000 đồng/lượng ở chiều bán so với phiên giao dịch trước đó.

Giá vàng SJC trong vòng 1 tháng qua

Giá vàng SJC trên hệ thống của công ty vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 55.15 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, 55.55 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Tăng khoảng 300.000 đồng/lượng so với phiên giao dịch liền kề.





Giá Vàng Rồng Thăng Long của thương hiệu này cũng đang được giao dịch quanh mức 52.91 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, 53.56 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, tăng 520 nghìn đồng/lượng ở chiều mua và 200 nghìn đồng/lượng ở chiều bán.

Theo Phương Hoa/SKCĐ