Bảng giá vàng hôm nay 31/7/2020: Giá vàng thế giới có dấu hiệu quay đầu trước dịch bệnh

Giá vàng trong nước

Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI tại Hà Nội niêm yết giá vàng ở mức 56.10 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 57.30 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Còn ở TP HCM giá vàng đang ở mức 56.40 triệu đồng/lượng (mua vào) và 57.40 triệu đồng/lượng (bán ra).

Giá vàng trong nước được niêm yết tại các cửa hàng Vàng bạc Đá quý trên toàn quốc

Tại Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), giá vàng tại cả 2 thị trường Hà Nội và TP HCM được niêm yết ở mức 54.30 triệu đồng/lượng (mua vào) và 54.80 triệu đồng/lượng (bán ra).

Còn tại Công ty Vàng bạc Đá quý Bảo Tín Minh Châu, giá vàng SJC cũng được giao dịch mua vào - bán ra ở mức 56,20 - 57,15 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng 9999, các cửa hàng vàng tăng giảm, thêm bớt khoảng 100-300 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch trước đó.

Giá vàng thế giới

Giá vàng thế giới đã giảm tới hơn 20 USD so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Như vậy giá vàng thế giới đang được giao động trong khoảng 1.750 USD/ounce, giảm mạnh so với mức giá 1.970,9 USD/ounce đóng cửa phiên giao dịch vào trưa ngày 30/7.

Với tình hình này, giới đầu tư vàng quốc tế cho rằng rất có khả năng giá vàng đang có xu hướng giảm dần do thị trường được cho là đang nghe ngóng tin từ kỳ họp chính sách của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED).

Bộ Thương mại Mỹ vừa công bố GDP của Mỹ trong quý II, sụt giảm tới gần 33% do đại dịch COVID-19, so với quý I, kinh tế của Mỹ mới chỉ giảm 5%.

Như vậy, từ đầu năm 2020 cho đến nay, Mỹ đang chính thức rơi vào tình trạng suy thoái ở 2 quý liên tiếp, chấm dứt giai đoạn tăng trưởng kinh tế vượt bậc trong vòng 11 năm trở lại đây.

Nước Mỹ hiện nay cũng đang phải chứng kiến số lao đọng nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp ở nước này tăng nhanh trong tuần qua, con số đã lên tới 1.43 triệu người. Đây là tuần thứ 19 liên tiếp Mỹ ghi nhận được con số thất nghiệp lên tới mức trên 1 triệu người. Điều này được cho là ảnh hưởng từ bệnh dịch COVID-19 đến nền kinh tế Mỹ.

Không chỉ có Hoa Kỳ, nhiều quốc gia khác trên thế giới cũng đang rơi vào tình trạng suy thoái. Đức vừa mới công bố GDP của quý II suy giảm tới hơn 10%. Tại Hàn Quốc cũng ghi nhận 2 quý liên tiếp GDP suy giảm.

Giá vàng thế giới có sự giảm nhẹ

Trước tình hình giá vàng thế giới có sự giảm nhẹ, nhiều người vẫn đang kỳ vọng vàng sẽ tiếp tục có xu hướng đi lên trong thời gian tới. Nguyên nhân là bởi dịch bệnh COVID-19 vẫn đang lan rộng. Ngoài ra một nguyên nhân khác khiến vàng tăng giá là do các thị trường chứng khoán trên thế giới đang chịu áp lực giảm lớn.

Trong phiên giao dịch ngày hôm qua, hầu hết tại các thị trường chứng khoán ở Châu Á đề giảm điểm. Triển vọng lãi xuất ở mức 0% trong thời gian dài gây sức ép lên đồng đô la Mỹ. Hiện nay, USD đã chạm mức thấp trong vòng 2 năm trở lại đây so với đồng Euro.

Ngoài ra, giá vàng còn được dự đoán sẽ tăng do hàng loạt các quỹ hữu trí, công ty bảo hiểm và các chuyên gia quản lý tài sản tư nhân đang dồn tiền vào mua vàng trong khi trái phiếu đang suy giảm. Có khoảng 15 nghìn tỷ USD trái phiếu đang có lợi suất âm và Cục Dự trữ liên bang Mỹ có khả nawntg lãi suất ở mức trong thời gian tới.

Tỷ giá ngoại tệ, đồng USD xuống giá

Hôm nay 31/7, đồng USD trên thị trường thế giới tiếp tục suy giảm sau khi Mỹ công bố GDP suy giảm, trong khi đó Fed phát tín hiệu duy trì lãi suất thấp ở mức kéo dài.

Cũng trong sáng nay theo giờ Việt Nam, tại thị trường thế giới, chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường biến động của đồng Đô la Mỹ với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đứng ở mức 93,35 điểm.

Tại thị trường trong nước, vào cuối phiên giao dịch ngày hôm qua 30/7, tỷ giá USD/VND ở một số ngân hàng giao động ở quanh mức: 23.090 đồng/USD và 23.270 đồng/USD.

Tới cuối phiên 30/7, Vietcombank và BIDV niêm yết tỷ giá ở mức: 23.090 đồng/USD và 23.270 đồng/USD. Ngân hàng Vietinbank: 23.083 đồng/USD và 23.263 đồng/USD. Ngân hàng ACB: 23.110 đồng/USD và 23.260 đồng/USD.

Chốt phiên giao dịch ngày hôm qua, tỷ giá Euro đang đứng ở mức: 26.878 đồng (mua vào) và 27.966 (bán ra). Tỷ giá đồng Bảng Anh ở mức 29.628 đồng (mua vào) và 30.557 (bán ra). Tỷ giá Yên Nhật ở mức 215,4 đồng (mua vào) và 223,4 đồng (bán ra). Đồng nhân dân tệ được mua vào ở mức: 3.277 đồng và bán ra ở mức 3.380 đồng.





Giá vàng hôm nay 31/7

Theo Phương Hoa/SKCĐ