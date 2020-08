Bảng giá vàng hôm nay 31/8/2020: Vàng thế giới đã trở lại đường đua, sắp chạm ngưỡng 2.000 USD

Giá vàng thế giới 31/8/2020

Tại thị trường thế giới, giá vàng sắp chạm ngưỡng 2.000 USD trong phiên giao dịch đầu tuần, giá mặt hàng kim loại quý này đang dần có những dấu hiệu hồi phục và chốt giá ở mức 1.964,8 USD/ounce, tăng 24 USD/ounce sau một tuần. Quy đổi theo giá USD của ngân hàng Vietcombank, giá vàng thế giới hiện tương đương với khoảng 55.12 triệu đồng/lượng, đã tăng thêm được 720.000 đồng so với phiên giao dịch trước đó.

Trong những ngày cuối tuần qua, giá đồng đô la Mỹ lại có dấu hiệu lao dố sau bài phát biểu của Chủ tịch cụ dự trữ Liên bang mỹ (Fed) Jerome Powell tại Hội nghị chuyên đề Jackson Hole tuyên bố chấp nhận lạm phát cao, đồng nghĩa với việc cơ quan này sẵn sàng giữ chính sách tiền tệ siêu lỏng kéo dài thêm nữa để mang lại lợi ích cho tất cả những người dân Mỹ, mở ra một giai đoạn lãi suất thấp kéo dài. Tất cả những yếu tố trên đều là những mồi lừa châm ngòi đẩy giá vàng tăng cao trở lại.

Diễn biến giá vàng trên sàn giao dịch Kitco

Trong bối cảnh như vậy, giới đầu tư hoàn toàn có cơ sở để kỳ vọng giá vàng sẽ tăng vượt ngưỡng 2.000 USD/ounce.

Trên trang Kitco News hàng tuần đều có những cuộc khảo sát về giá vàng. Trong đó 15 người sẽ tiến hành bỏ phiếu dự đoán giá vàng trong tuần tới từ 31/8 - 5/9, có đến 12/15 phiếu đã đưa ra dự đoán giá vàng sẽ tăng và không có phiếu nào dự đoán giá vàng giảm, 3 phiếu trung lập cho rằng giá vàng sẽ được bình ổn.

Bên cạnh đó, kết quả cuộc thăm dò trực tuyến của các nhà đầu tư Main Street lại cho thấy có 1356/2375 phiếu cho rằng giá vàng sẽ đi lên, 559 phiếu cho rằng giá vàng sẽ đi xuống và 532 phiếu còn lại nhận định kim loại quý sẽ đi ngang.

Mặc dù hiện tại vẫn chưa có chuyên gia nào dự báo giá vàng sẽ giảm trong tuần này thế nhưng một số nhà phân tích vẫn cho rằng giá vàng cần thời gian để bình ổn. Chiến lược gia tiền tệ tại Forexlive.com Adam Button cho rằng ông trung lập với giá vàng trong thời gian tới.

Một số người lại tin rằng kim loại quý này thực sự đã bước qua giai đoạn củng cố cần thiết, sau đợt tăng kỷ lục vừa qua, đây được coi sẽ là đợt điều chỉnh lành mạnh và giúp vàng duy trì xu hướng tăng trong dài hạn. Adrian Day-Giám đốc điều hành của Adrian Day Asset Management nhận định: “Vàng đã có rất nhiều cơ hội để điều chỉnh trong vài tuần qua, nhưng dường như nó đang chống cự một đợt giảm giá có ý nghĩa". Hơn nữa ông còn cho biết: “Lập trường cực đoan mới của Fed với mục tiêu lạm phát trung bình 2%, khiến vàng càng trở nên không thể thiếu".

Afshin Nabavi, người đứng đầu bộ phận giao dịch của MKS (Thụy Sĩ) SA chia sẻ về sự lạc quan của mình khi vàng đang bình ổn ở mức trên 1.900 USD/ounce. Và với việc đồng bạc xanh đang có dấu hiệu đi xuống thì khả năng giá vàng sẽ được đẩy cao hơn.

Việc giá vàng đạt ngưỡng trên 2.000 USD/ounce được coi là một bước phát triển quan trọng, có khả năng lấy lại chu kỳ tăng giá mới, bởi theo nhiều chuyên gia phân tích kỹ thuật Christopher Lewis với hơn 20 năm kinh nghiệm trên thị trường tiền tệ, và nếu đồng USD không thể vượt qua ngưỡng kháng cự quan trọng thì giá vàng sẽ sớm được đẩy lên mức 2.000 USD/ounce.

Chiến lược gia thị trường cấp cao của LaSalle Futures Group - Charlie Nedoss cũng có nhận định lạc quan về vàng trong thời gian tới khi Fed chọn cách hỗ trợ thị trường lao động vượt qua lạm phát. Ông nhận thấy có khả năng vàng sẽ kiểm tra lại mức kháng cự 2.000 USD/ounce vào tuần tới và nhiều khả năng sẽ lên đến 2.010 USD/ounce.

Chủ tịch Darin Newsom cũng nhận định, "Về mặt kỹ thuật, vàng có thể giảm giá, tuy nhiên tôi sẽ không bán kim loại quý vào thời điểm này. Vàng và bạc đang là những thứ mà các nhà đầu tư muốn có trước tất cả những bất ổn trên toàn thế giới hiện nay, dù nhiều người có thể tranh cãi với quan điểm đó”.

Giá vàng trong nước 31/8/2020

Trong phiên giao dịch cuối tuần, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 55.8 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 56.9 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Chênh lệch giữa giá mua và giá bán là 1.1 triệu đồng/lượng.

Theo nhận định của một số chuyên gia, khi giá vàng trong nước đang giao động quanh mức 56-57 triệu đồng/lượng thì nhiều người sẽ kỳ vọng vàng có thể lên đến mữ 62 triệu đồng/lượng như trước đó. Thế nhưng nhiều người cũng nghi ngại đây có thể chỉ là một cái bẫy và nếu không cẩn thận thì nguy cơ "rơi xuống hố" là rất lớn. Yếu tố con người luôn tác động đến giá vàng đặc biệt là thị trường vàng trong nước.

Giá vàng trong nước đang chờ một dấu hiệu tích cực

Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI niêm yết giá vàng SJC ở mức 56,000 triệu đồng/lượng (mua vào) và 56,800 triệu đồng/lượng (bán ra). Tăng 200.000 đồng/lượng theo chiều mua và đi ngang theo chiều bán ra so với phiên giao dịch gần nhất.

Giá vàng SJC của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức giá 56,050 triệu đồng/lượng (mua vào) và 56,740 triệu đồng/lượng (bán ra). Giá vàng không có sự thay đổi nhiều so với phiên giao dịch hôm qua.

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn chi nhánh Hà Nội hiện tại đang niêm yết vàng SJC ở mức: 55,800 triệu đồng/lượng (mua vào) và 56,920 triệu đồng/lượng (bán ra).Giá vàng không có sự thay đổi nhiều so với phiên giao dịch hôm qua.

Công ty Phú Quý niêm yết giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 55,900 triệu đồng/lượng (mua vào) và 56,750 triệu đồng/lượng (bán ra). Giá vàng không có sự thay đổi nhiều so với phiên giao dịch hôm qua.

Your browser does not support HTML5 video.

Giá vàng hôm nay 31/8/2020

Xem thêm: Bảng Giá vàng hôm nay 28/8/2020: Giá vàng ở ngưỡng 55 triệu đồng/lượng và chưa có dấu hiệu hồi sinh

Theo Phương Hoa/SKCĐ