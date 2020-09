Bảng giá vàng hôm nay 4/9/2020: Vàng dừng chân ở mức 56 triệu đồng/lượng, giới đầu tư hoang mang

Bảng giá vàng thế giới hôm nay 4/9/2020

Trong phiên giao dịch sáng này ngày 4/9/2020, giá vàng thế giới trên sàn giao dịch Kitco giao động ở mức 1.925,6 USD/ounce, giảm xuống 12 USD so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Trong khi đó, trên sàn giao dịch New York, giá vàng thế giới cũng đang dừng lại ở mức 1.925,4 USD/ounce, giảm 17,7 USD so với phiên giao dịch liền kề.

Cục Dự trữ Liên bang cũng cho biết các hoạt động kinh doanh và việc làm ở Mũ hiện cũng đã tăng lên tính đến cuối tháng 8. Tuy nhiên tăng trưởng kinh tế nhìn chung còn chậm do dịch COVID-19 vẫn còn đang diễn biến phức tạp.

Giá vàng thế giới trên sàn giao dịch Kitco

Sự tăng trưởng của giá vàng trong thời gian vừa qua là do các nhà đầu tư tin rằng vàng là một nơi trú ẩn an toàn trong thời kỳ bất ổn về kinh tế. Tuy nhiên đến hiện tại do những tín hiệu tích cực từ vaccine COVID-19 khiến giá vàng chìm sâu.

Vàng thế giới quay đầu giảm mạnh có thể là do thị trường chứng khoán và đồng đô la bất ngờ tăng vọt trở lại. Hiện các chỉ số chứng khoán ở Mỹ như Nasdaq Composite và S&P 500 đang ở mức khá cao. Còn đồng bạc xanh cũng đã tăng thêm 0.5% so với những loại tiền tệ khác và tiếp tục có dấu hiệu phục hồi.

Những số liệu khả quan của nền kinh tế Mỹ đã khiến cho giới đầu tư có thêm niềm tin để kỳ vọng nước này sẽ phục hồi bền vững sau đại dịch và những vấn đề về thương mại với nhiều quốc gia châu Á khác, qua đó giúp làm giảm áp lực lên giá vàng. Trong thời gian ngắn hạn, giá vàng được một số chuyên gia dự báo có thể sẽ được bình ổn để củng cố sau đợt tăng chóng mặt lên mức cao kỉ lục vào đầu tháng 8 vừa qua.

Bảng giá vàng thế giới hôm nay 4/9/2020

Trong phiên giao dịch sáng nay, giá vàng PNJ trong nước được niêm yết ở mức 54.2 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 54.7 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Tại Tập đoàn vàng bạc đá quý DOJI vẫn đang niêm yết ở mức 55.9 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào (giảm 400.000 triệu đồng/lượng) và 56.6 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra (giảm 600.000 đồng/lượng) so với phiên giao dịch hôm qua.

Hiện giá vàng đang bị ảnh hưởng bởi đồng đô la Mỹ

Tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng SJC ở mức 56.05 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào giảm 370.000 đồng/lượng) và 56.60 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra giảm (600.000 đồng/lượng) so với phiên giao dịch hôm qua.

Tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn chi nhánh Hà Nội niêm yết giá vàng SJC ở mức 55.85 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 56.82 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, giảm đến tận 900.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra.

