Bảng giá vàng hôm nay 5/11/2020: Vàng thế giới 'nín thở' chờ kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ

Your browser does not support HTML5 video.

Clip: Bị ra hiệu lệnh dừng xe, thanh niên liều lĩnh tông ngã cảnh sát rồi vứt xe bỏ chạy

Clip được camera hành trình của một ô tô ghi lại, thanh niên không đội mũ bảo hiểm bị ra hiệu lệnh dừng xe đã liều lĩnh tông ngã anh cảnh sát cơ động rồi vứt xe bỏ chạy trong sự truy đuổi của các chiến sĩ công an.