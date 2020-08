Bảng giá vàng hôm nay 5/8/2020: Đã xuất hiện yếu tố 'bẻ gãy' đà tăng trưởng của giá vàng?

Giá vàng trong nước

Theo đó, giá vàng SJC tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn tại cả 2 chi nhánh Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đều giữ nguyên không đổi ở cả 2 chiều mua và bán so với phiên giao dịch ngày hôm qua.

Đối với vàng miếng SJC tại hệ thống vàng Doji ở chiều mua vào đã được giảm 50.000 đồng/lượng và giảm 100.000 đồng/lượng ở chiều bán ra.

Giá vàng trong nước có sự giảm nhẹ

Tại cửa hàng kinh doanh Phú Quý, giá vàng mua vào giảm 100.000 đồng/lượng và giảm 150.000 đồng/lượng ở chiều bán ra.

Tập đoàn PNJ, giá vàng biến động theo chiều giảm, cụ thể, cả 2 chiều mua vào và bán ra đều đồng loạt giảm 100.000 đồng/lượng.

Tại doanh nghiệp Bảo tín Minh Châu, Giá vàng trong nước giảm 70.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 110.000 đồng/lượng ở chiều bán ra.

Giá vàng thế giới

Bảng giá vàng thế giới hôm nay 5/8/2020 cho biết, giá vàng thế giới đã giảm 0.02% xuống 1.977,30 USD/ounce theo Kitco, vàng giao tháng 8 tăng 0,16% lên 1.977,95 USD/ounce.

Theo Reuters, ngày hôm qua mùng 4/8, giá vàng thế giới ít có sự biến động nhưng ở dưới mức cao kỷ lục so với phiên giao dịch trước đó.

Theo chuyên gia phân tích Edward Meir tại ED & F Man Capital Markets cho biết: “Dường như các nền kinh tế trên toàn thế giới sẽ rất mong manh và đang gánh chịu thiệt hại to lớn từ đại dịch, trong khoảng thời gian dài”.

Dịch bệnh và các bất ổn của nền kinh tế thế giới làm ảnh hưởng đến giá vàng

Các gói hỗ trợ kinh tế, nới lỏng tiền tệ và lãi suất thấp sẽ giúp giảm bớt cú sốc từ suy thoái kinh tế. Tất cả những yếu tố này đều giúp cho giới đầu tư thêm tin tưởng vào việc giá vàng sẽ tiếp tục tăng cao ở mức kỷ lục.

Các ngân hàng trung ương trên thế giới đã triển khai kế hoạch để giúp kích thích và cắt giảm lãi suất, giúp làm giảm những thiệt hại về kinh tế do dịch COVID-19 gây ra. Việc đẩy giá vàng lên cao hơn 30% trong năm nay sẽ giúp tránh được việc lạm phát kinh tế và giảm thiểu những tranh chấp về tiền tệ.

Các chuyên gia cho rằng, giá vàng tăng là do tâm lý các nhà đầu tư quan ngại về việc chính phủ Mỹ liệu có thông qua gói hỗ trợ mới nhằm thúc đẩy nền kinh tế của nước này hay không. Hiện các nghị sĩ thuộc đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa tại Quốc hội Mỹ vẫn chưa tìm được tiếng nói chung liên quan đến gói hỗ trợ mới dù đã đàm phán trong nhiều ngày qua.

Bên cạnh đó, đồng đô la Mỹ đã có sự giảm nhiệt, điều này dường như là động lực chính khiến giá vàng tăng một cách chóng mặt như vậy. Tuy những ngày qua giá vàng lại đang có chiều hướng giảm nhẹ. Giới phân tích cho rằng đồng USD sẽ có cơ hội trở mình trong thời gian sắp tới. Điều này sẽ đe dọa tới giá vàng và hiện thị trường thế giới vẫn đang chờ đợi những thông tin tiếp theo về gói kích thích kinh tế của Mỹ.

Giới phân tích cho biết thêm, giá vàng có thể đảo chiều nếu Quốc hội Mỹ đồng ý gói kích thích kinh tế mới. Kịch bản này cũng sẽ giúp cho đồng USD phục hồi mạnh mẽ và giá vàng có thể trở lại dưới 1900 USD/ounce.

Giá vàng thế giới được dự đoán là sẽ giảm trong thời gian tới

Quy đổi theo giá USD của ngân hàng Vietcombank là 23.270 đồng, giá vàng hôm nay tương đương 55,42 triệu đồng/lượng, thấp hơn 2.580,000 đồng so với giá vàng trong nước.

Giá vàng trong nước thường có sự thay đổi theo xu hướng của thị trường thế giới. Do đó mà giá vàng SJC có thể sẽ tăng trở lại trong phiên giao dịch ngày hôm nay mùng 5/8.

