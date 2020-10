Bảng giá vàng hôm nay 6/10/2020: Vàng chững lại sau khi tăng vọt ngày cuối tuần

Giá vàng thế giới 6/10/2020

Theo Kitco News, giá vàng thế giới hôm nay đang được giao dịch quanh ngưỡng 1.898,1 USD/ounce. Tăng 40 USD/ounce so với mức giá mở cửa tuần trước.

Quy đổi theo giá USD tự do, hiện giá vàng thế giới tương đương khoảng 53,2 triệu đồng/lượng. Trong bối cảnh cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đang sát gần, tình hình Sức Khỏe của ông Trump cũng khiến nhiều nhà đầu tư lo ngại sẽ tác động đến giá vàng.

Mới đây ông Trump đã bất ngờ rời Bệnh viện Quân y Quốc gia Walter Reed trong một thời gian ngắn để thăm những người ủng hộ mình. Các nhà phân tích cho rằng bất kỳ thông tin gì về sức khỏe của ông Trump từ nay cho đến ngày bầu cử Tổng thống Mỹ đều có thể tạo ra những sự thay đổi của giá vàng.

Vì vậy trong những ngày gần đây các nhà đầu tư lớn dồn mọi sự chú ý vào sức khỏe của nhiều quan chức trong chính phủ Mỹ. Từ đó họ chỉ giao dịch nhỏ giọt làm cho giá vàng chưa có sự bứt phá.

Ngoài ra, giới đầu tư sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến của gói kích thích kinh tế tại Mỹ và biên bản cuộc họp tháng 9 của Fed, cũng như một số dữ liệu như chỉ số PMI phi sản xuất ISM và tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ vẫn đang được cập nhật.

Mặc dù hiện nay giá vàng vẫn đang được điều chỉnh song nhà đầu tư vẫn đưa ra nhận định giá vàng có khả năng vẫn sẽ tăng trong thời gian tới. Ngân hàng Wells Fargo và UBS cho rằng đây là thời điểm tốt để mua vàng bởi triển vọng vàng tăng giá vẫn rất dài hạn.

Theo đà điều chỉnh của giá vàng thế giới, giá vàng trong nước hiện đang được niêm yết ở các mức giá như sau:

Tập đoàn vàng bạc đá quý DOJI niêm yết giá vàng SJC ở mức 55.80 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 56.20 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Giảm 250 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều mua và bán so với phiên giao dịch liền kề.

Tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng SJC ở mức 55.90 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 56.25 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Mức giá trên đã giảm 150 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều mua và bán so với phiên giao dịch gần đây nhất.

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn chi nhánh Hà Nội hiện đang niêm yết giá vàng SJC ở mức 55.85 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 56.37 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Giảm 100 nghìn đồng/lượng ở chiều mua và giảm 80 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với phiên giao dịch trước đó.

Giá vàng 9999, thương hiệu Vàng Rồng Thăng Long giảm mạnh và đang giao dịch ở ngưỡng từ 53,08 - 53,83 đồng/lượng.

