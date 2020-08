Bảng giá vàng hôm nay 6/8/2020: Giá vàng chạm ngưỡng 60 triệu đồng/lượng, đổ xô kỷ lục mọi thời đại

Giá vàng thế giới sáng nay

Giá vàng giao ngay 0.02% lên 2.039,50 USD/ounce theo Kitco, vàng giao tháng 10 tăng 0.16% lên 2.040,20 USD theo ghi nhận vào lúc 6h30 hôm nay theo giờ Việt Nam. Theo tờ Reuters, giá vàng đã tăng lên mức kỷ lục mới sau khi đã chạm ngưỡng 2.000 USD. Nguyên nhân chủ yếu được xem là do đồng USD suy yếu và lợi nhuận giảm từ trái phiếu Mỹ.



Từ đầu năm đến nay, Từ đầu năm đến nay, giá vàng thế giới đã tăng 34%, là một trong những tài sản hoạt động tốt nhất năm 2020. Các nhà đầu tư mua vàng số lượng lớn với hy vọng nó sẽ giữ được giá trị trong thời buổi đại dịch COVID-19 đang khiến thị trường bị chao đảo.



Giá vàng hiện nay đã chạm ngưỡng 2.055,10 USD/ounce. Vànggiao ngay tăng 0,9% ở mức 2.035,79 lúc 1:58 chiều EDT (1758 GMT). Hợp đồng tương lai vàng của Mỹ đạt mức cao kỉ lục 2.070,30 USD và thanh toán cao hơn 1,4% ở mức 2.049,30 USD.

Tuy nhiên, trước khi đạt mốc cao này, giá vàng nhiều khả năng sẽ phải đối mặt với một đợt điều chỉnh tạm thời, nhất là khi các quỹ đầu cơ lớn xả hàng, chốt lãi. Do đó, nhà đầu tư cần tỉnh táo trước mỗi đợt thị trường vàng có "sóng lớn", không đầu tư theo tâm lý đám đông.

Trong tương lai, các nhà đầu tư lo ngại việc đại dịch sẽ khiến nền kinh tế Mỹ rơi vào lạm phát, làm giảm giá trị của các tài sản khác, đặc biệt là đồng USD và trái phiếu của Mỹ.

Bart Melek - người đứng đầu chiến lược thị trường hàng hóa tại TD Securities, ông cho biết : “Tôi đang thấy sự suy giảm liên tục của đồng USD, đường cong lợi suất của Mỹ giảm hơn nữa và sự gia tăng kì vọng lạm phát”.

Hiện tại Nhà Trắng đang gặp bế tắc trong việc thỏa thuận gói cứu trợ cho đại dịch COVID-19 đã khiến cho đồng USD suy yếu. Một đòng USD thấp hơn cũng sẽ làm ảnh hưởng đến giá vàng.

Lãi suất trái phiếu được điều chỉnh lại theo lạm phát của Mỹ đã giảm xuống âm 1.06% vào đầu năm.

Robin Bhar, nhà phân tích của Ngân hàng đầu tư UBS nhận định, trong hơn 2 tuần, giá vàng đã tăng lên hơn 200 USD. Bất kỳ sự phục hồi nào trong lợi suất kho bạc cũng sẽ đẩy giá vàng xuống thấp hơn.

Bên cạnh giá vàng thế giới , giá bạc cũng đang có sự tăng mạnh, tăng 4.3% lên tới 27,13 USD. Đây là mức giá cao nhất kể từ tháng 4 năm 2013 đến nay. Có thể thấy, giá bạc đã tăng được 50 % từ đầu năm đến giờ, vượt xa cả giá vàng.

Với những kim loại quý hiếm khác, giá bạch kim tăng khoảng 2.7% lên tới 962,63 USD và palladium cao hơn 1,6% ở mức 2,173,49 USD.

Cập nhật bảng giá vàng trong nước hôm nay 6/8/2020, kết thúc phiên giao dịch vào hôm qua 5/8, công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn đã niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 57.9 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 59.1 triệu đồng/ lượng ở chiều bán ra, tăng 1.000.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch hôm qua.

Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết giá vàng miếng ở mức 58 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 58.9 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, tăng 800.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 200.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với giá mở cửa buổi sáng.

Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận, chốt phiên giao dịch hôm qua 5/8 tại cả thị trường Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh ở mức 56,15 – 56,65 triệu đồng/lượng, tăng 1.65 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch hôm qua.

Công ty Vàng bạc đá quý Bảo Tsin niêm yết giá thương hiệu Vàng Rồng Thăng Long ở mức 55,38 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 56,58 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, tăng 1.2 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, và tăng gần 1.5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch ngày trước đó.

TS Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia kinh tế cho rằng, giá vàng tại Việt Nam sẽ có thể chạm ngưỡng 60 triệu đồng/lượng trong thời gian tới. Tuy nhiên đây là mức khó có thể đạt được trong thời gian ngắn.

