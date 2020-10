Bảng giá vàng hôm nay 7/10/2020: Tình hình thế giới bất ổn khiến giá vàng bị chặn đứng

Giá vàng thế giới 7/10/2020

Mở đầu phien giao dịch sáng nay, giá vàng thế giới trên sàn Kitco niêm ở mức 1.877 USD/ounce, tăng mạnh hơn 30 USD so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Trong khi đó, giá vàng trên sàn New York dừng chân ở mức 1.76,3 USD/ounce, giảm gần 37 USD so với phiên giao dịch ngày hôm qua.

Diễn biến giá vàng thế giới trên sàn giao dịch Kitco

Vào đêm 6/10, giá vàng thế giới cao hơn khoảng 25.9% so với hồi đầu năm 2020. Giá vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng là 54.2 triệu đồng/lượng, thấp hơn 2.1 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều hôm qua.

Hôm qua các mặt hàng kim loại quý cũng tăng giá nhờ những thông tin về gói kích thích kinh tế mới có thể thông qua. Chán văn phòng Nhà Trắng, Mark Meadows cho biết, vẫn có khả năng đạt thỏa thuận với các nghị sĩ Mỹ về gói kích thích kinh tế tiếp theo mà Tổng Thống Mỹ Donal Trumb đã nỗ lực để hoàn thành. Thêm vào đó, hiện Sức Khỏe của ông Trump cũng đã có chuyển biến tốt hơn, khiến giới đầu tư kỳ vọng vào gói thích thích kinh tế mới sẽ sớm được đưa ra.

Giá vàng trong nước 7/10/2020

Tại thị trường vàng trong nước, giá vàng hiện đang giữ ổn định ở mức 56 triệu đồng/lượng.

Cuối phiên giao dịch ngày hôm qua 6/10, Tập đoàn vàng bạc đá quý DOJI niêm yết giá vàng SJC khu vực Hà Nội ở mức 55.90 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, 56.35 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 55.85 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 56.37 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Giá vàng trong nước dừng chân ở mức 56 triệu đồng/lượng

Tại Sài Gòn, giá vàng miếng được Tập đoàn vàng bạc đá quý DOJI niêm yết ở mức 55.90 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 56.40 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 55.85 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 56.38 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, giá vàng SJC đang được giao dịch quanh ngưỡn g 55.98 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 56.28 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Tăng 80 nghìn đồng/lượng theo chiều mua và tăng 30 nghìn đồng/lượng theo chiều bán so với phiên giao dịch gần nhất.

