Bảng giá vàng hôm nay 7/8/2020: Vàng đã đánh sập mốc 61 triệu đồng/lượng, liên tiếp phá kỷ lục

Giá vàng trong nước

Chốt phiên giao dịch hôm qua 6/8, giá vàng trong nước đang giao động ở mức 61 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường hiện nay người bán nhiều hơn người mua bởi hiện nay giá vàng đã được đẩy lên cao trên 60 triệu đồng/lượng.

Tính tới 6h30 sáng hôm nay, giá vàng miếng trong nước được tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI niêm yết ở mức 59.50 triệu đồng /lượng ở chiều mua vào và 60.90 triệu đồng trên lượng ở chiều bán ra.

Giá vàng trong nước đã chạm mốc 61 triệu đồng/lượng

Tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 59.60 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 61,42 triệu động/lượng ở chiều bán ra.

Tại Công ty Vàng bạc Đá quý Bảo tín Minh Châu niêm yết giá vàng SJC ở mức 59.60 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 61,42 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Tại các cửa hàng vàng, giá vàng 9999 tăng thêm khoảng từ 2 triệu đến 2,3 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch trước đó.

Giá vàng thế giới

Đêm qua 6/8 theo giờ Việt Nam giá vàng thế giới giao ngay ở mức 2.064USD/ounce. Vàng giao tháng 12 trên sang Comex New York ở mức 2.080 USD/ounce.

Giá vàng hiện tại cao hơn khaongr 35.7% so với hồi đầu năm 2020. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng đang giữ ở mức 58.5 triệu đồng/lượng, thấp hơn 2.9 triệu đồng/lượng so với Giá vàng trong nước

Hiện nay, giá vàng thế giới vẫn tiếp tục tăng mạnh và lên cao kỷ lục 2.064,9 USD/ounce do sức cầu đối với mặt hàng kim loại này là vô cùng cao. Giá vàng vẫn được dự báo là sẽ tiếp tục đi lên trong thời gian tới.

Giá vàng thế giới sẽ có sự điều chỉnh tuy nhiên nó vẫn sẽ tiếp tục tăng nhẹ trong nhiều ngày tới

Giới đầu tư cho biết khả năng quốc hội Mỹ sẽ thông qua gói kích thích kinh tế mới và Cục dự trữ liên bang Mỹ sẽ duy trì chính sách tiền tệ nới lỏng như hiện nay trong một thời gian dài.

Các nhà phân tích thị trường cho thấy, giá vàng đang trong tình trạng quá mua trong ngắn hạn và có thể điều chỉnh giảm nhưng vẫn có xu hướng đi lên.

Trên Kitco, theo FXStreet cho biết, giá kim loại vàng có thể được điều chỉnh nhưng về tổng thể giá vàng vẫn sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới.

Giá vàng đi lên do thị trường lao động Mỹ chưa có dấu hiệu phục hồi. Dịch bệnh COVID-19 đang khiến quốc gia này rơi vào tình trạng khủng hoảng khi số người nhiễm bệnh đã lên đến 19 triệu người. Nỗi lo sợ về dịch bệnh đã làm lo mờ những kỳ vọng về sự hồi phục của nền kinh tế Mỹ.

Hiện nay giá vàng đã bị đẩy lên quá mạnh khoagr 65% trong vòng 2 năm trở lại đây. Điều này khiến nhiều người cho rằng giá vàng đã chạm đỉnh. Thế nhưng không ít người cho rằng, giá vàng thế giới sẽ còn tăng cao nữa, có dự báo lên tới 4.000 USD/ounce.

Nhiều dự báo cho rằng giá vàng sẽ lên cao đỉnh điểm, và đảo chiều đi xuống khi nào Fed phát đi tín hiệu về việc lãi suất được nâng cao trở lại.

Giá ngoại tệ ngày 7/8



Phiên giao dịch hôm qua 6/8 trên thị trường Mỹ chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường biến động đồng đô la Mỹ với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đứng ở mức 93,03 điểm.

Trên thị trường trong nước, vào cuối phiên giao dịch 6/8, tỷ giá USD/VND ở một số ngân hàng phổ biến ở quanh mức: 23.085 đồng/USD - 23.265 đồng/USD.

Tới cuối phiên giao dịch ngày 6/8, ngân hàng Vietcombank niêm yết tỷ giá đồng đô la Mỹ ở mức: 23.090 đồng/USD và 23.270 đồng/USD. Ngân hàng Vietinbank và BIDV: 23.085 đồng/USD - 23.265 đồng/USD. Ngân hàng ACB: 23.100 đồng/USD - 23.250 đồng/USD.

Chốt phiên giao dịch ngày 6/8, tỷ giá Euro đứng ở mức: 27.115 đồng ở chiều mua vào và 28.213 bán ra. Tỷ giá Bảng Anh: 29.996 đồng ở chiều mua vào và 30.936 ở chiều bán ra. Tỷ giá Yên Nhật ở mức 214,5 đồng ở chiều mua vào và 222,5 đồng ở chiều bán ra. Nhân dân tệ được mua vào ở mức: 3.308 đồng và bán ra ở mức 3.412 đồng.

Đồng Đô la Mỹ đang có sự phục hồi nhẹ

Đồng USD trên thị trường quốc tế hồi phục nhẹ sau một phiên giảm mạnh. Đồng bạc xanh tăng trở lại chủ yếu do dòng tiền vào thị trường chứng khoán chững lại trong bối cảnh giới đầu tư chờ đợi quyết định từ quốc hội Mỹ về gói kích thích kinh tế mới.

Thông tin mới nhất cho thấy, dù còn nhiều nội dung chi tiết chưa thống nhất nhưng 2 đảng Dân chủ và Cộng hòa của Mỹ đặt mục tiêu đạt được sự nhất trí về gói cứu trợ Covid-19 mới trong tuần này.

Trước đó, từ cuối tháng 7, đồng USD giảm mạnh do giới đầu tư lo ngại nền kinh tế Mỹ sẽ chậm phục hồi do nước này gặp khó khăn trong việc ngăn chặn sự bùng phát trở lại của đại dịch Covid-19.

Nhiều dự báo cho rằng, đồng USD sẽ hoạt động kém hơn so với các đồng tiền chủ chốt khác trong vòng 12 tháng tới do Mỹ đẩy mạnh bơm tiền nhưng nền kinh tế nước này vẫn chưa có diễn biến tích cực.

Trong khi đó, một số đồng tiền khác có dấu hiệu tăng trở lại như trường hợp bảng Anh. Ngân hàng Trung ương Anh vừa đưa ra đánh giá cho rằng suy thoái kinh tế sẽ không tệ như dự toán ban đầu.

Giá vàng hôm nay 7/8

