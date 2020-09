Bảng giá vàng hôm nay 7/9/2020: Vàng tăng trở lại nhưng không đáng kể

Giá vàng thế giới 7/9/2020

Trong phiên giao dịch sáng nay, giá vàng thế giới giao động ở mức 1.937 USD/ounce, tăng 3 USD so với phiên giao dịch ngày hôm qua.

Tính đến hiện nay, giá vàng đã tăng thêm 26% nhờ chính sách mới từ Fed và lãi suất ở mức thấp khiến các nhà đầu tư mong muốn tìm một nơi trú ẩn an toàn như vàng.

Hiện tình hình dịch COVID-19 đang được cải thiện đáng kể nhưng các nhà đầu tư tại Phố Wall vẫn rất lạc quan về giá vàng. Một số chuyên gia còn dự đoán giá vàng có thể chạm tới 3.000 USD hoặc thậm chí lên đến 5.000 USD/ounce.

Ngân hàng Mỹ Merrill Lynch dự kiến giá vàng sẽ đạt mức 3.000 USD trong thời gian sớm. Trong khi đó tỷ phú Thomas Kaplan - người sáng lập ra cơ quan quản lý tài sản Electrum Group tại New York cho biết, giá vàng sẽ sớm đạt mức 5000 USD.

Diễn biến giá vàng thế giới trên sàn giao dịch Kitco

Thị trường chứng khoán đã có dấu hiệu hồi phục sau nhiều lần sụt giảm lớn. Bên cạnh đó các mặt hàng khác cũng đang dần đực thích nghi trước tình hình thay đổi nhanh chóng này. Tuy nhiên thời gian này chỉ có giá vàng và bạc là có dấu hiệu tích cực nhất.

Điều này cho thấy giá của cả 2 loại này đã đạt mức cao tại nhiều quốc gia.

Tuy vậy theo các nhà phân tích giá vàng vẫn chưa thể khởi sắc trong tuần tới. Tâm lý của nhà đầu tư cũng khá thận trọng và giá vàng vẫn khó có thể vượt ngưỡng kháng cự là 2.000 USD/ounce.

Trên trang Kitco, một khảo sát về giá vàng tuần tới với 17 chuyên gia trên phố Wall, thì chỉ có 4 người dự báo vàng sẽ tăng giá, 9 người cho rằng giá vàng giảm và 5 dự báo giá vàng sẽ đi ngang.

Cuộc khảo sát trực tuyến với 1.263 người tham gia có đến 58% tin rằng giá vàng sẽ tiếp tục tăng, 22% cho rằng giá vàng giảm và 20% có quan điểm giá vàng sẽ ít thay đổi.

Adam Button - chiến lược gia tại Forexlive.com cho biết, ông hy vọng giá vàng sẽ tiếp tục củng cố khi thị trường lao động Mỹ có những dấu hiệu tích cực. "Tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ giảm, nhiều khả năng Fed đưa ra quyết định mới trong tháng này. Đây sẽ là những yếu tố trợ lực cho giá vàng".

Giá vàng trong nước 7/9/2020

Tại thị trường vàng trong nước, Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI niêm yết giá vàng SJC ở mức 56,000 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 56,700 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Tăng 100.000 đồng/lượng theo chiều mua và đi ngang chiều bán ra so với phiên giao dịch trước đó.

Giá vàng SJC giao dịch lẻ của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng ở mức 56,100 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 56,700 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Tăng 50.000 đồng/lượng theo chiều mua và đi ngang chiều bán ra so với phiên giao dịch trước đó

Giá vàng trong nước có sự tăng nhẹ

Tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết vàng SJC ở mức: 55,750 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 56,720 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Đi ngang chiều mua và chiều bán ra so với phiên giao dịch gần nhất.

Tại Công ty Phú Quý niêm yết giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 56,050 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 56,750 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Tăng 50.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và chiều bán ra so với phiên giao dịch liền kề.

Theo Phương Hoa/SKCĐ