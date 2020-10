Bảng giá vàng hôm nay 8/10/2020: Vàng trong nước giảm 500.000 đồng/lượng khiến nhà đầu tư hoang mang

Giá vàng thế giới 8/10/2020

Tính đến đầu giờ sáng ngày 8/10 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới giao ngay ở mức 1.887,38 USD/Ounce, tăng 10 USD/Ounce so với phiên giao dịch ngày hôm qua 7/10.

Giá vàng hôm nay hiện cao hơn khoảng 379 USD/Ounce so với đầu năm 2020. Quy theo giá đồng đô la Mỹ ở ngân hàng thì giá vàng thế giới hiện giao ngay ở mức 52.58 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá vàng thế giới giao tháng 12/2020 trên sàn giao dịch Comex ở mức 1.890,6 USD/Ounce, giảm 0,2 USD/Ounce trong phiên, tăng khoảng 9 USD so với cùng thời điểm ngày 7/10.

Diễn biến giá vàng thế giới trên sàn giao dịch Kitco

Giá vàng ngày 8/10 tăng mạnh trong ngày hôm nay chủ yếu cho đồng USD suy yếu. Đồng bạc xanh mất giá sau khi Tổng thống Trump có quyết định ngừng các cuộc đàm phán về gói hỗ trợ kích thích kinh tế mới cho đến sau cuộc bầu cử Tổng thống diễn ra ngày 3/11 tới. Quyết định này được ông Trump đưa ra ngay sau khi ông vừa rời khỏi Bệnh viện và vẫn đang trong quá trình điều trị COVID-19.

Điều này đã làm dấy lên những lo ngại về triển vọng phục hồi của nền kinh tế Mỹ khi trong bài phát biểu điều trần trước Hạ viện Mỹ, Chủ tịch FED Jemero Powell đã nhấn mạnh sự cần thiết của gói hỗ trợ, kích thích sự phục hồi của nền kinh tế Mỹ. Ông nói: "Kinh tế còn lâu mới hồi phục và các chính sách hiện này vẫn chưa đủ".

Chỉ số đo được của đồng đô la Mỹ hiện nay so với 6 loại tiền tệ chính đang ở mức 93,670 điểm, giảm 0,08 điểm %. Giới đầu tư cũng đang hướng sự chú ý vào bài phát biểu của ông Powell tại cuộc họp thường niên của Hiệp hội kinh tế kinh doanh quốc gia.

Giá vàng trong nước 8/10/2020

Hiện giá vàng trong nước cũng đang giao dịch quanh mức như sau:

Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI niêm yết giá vàng SJC ở mức 55.75 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, 56.05 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Giảm 150.000 đồng/lượng theo chiều mua vào và giảm 300.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch gần nhất.

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn chi nhánh Hà Nội niêm yết giá vàng SJC ở mức 55.70 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 56.22 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Giảm 150.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và chiều bán so với phiên giao dịch gần nhất.

Giá vàng trong nước giảm nhẹ

Giá Vàng Rồng Thăng Long hiện đang dừng lại ở mức 53.08 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 53.98 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, giảm 500 nghìn đồng/lượng ở chiều mua và 550 nghìn đồng/lượng ở chiều bán.

Tập đoàn vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu cũng niêm yết giá vàng SJC ở mức 55.75 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, 56.05 triệu đồng/lượng ở chiểu bán ra, giảm 480 nghìn đồng/lượng ở chiều mua và 450 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với phiên giao dịch ngày hôm qua.

Giá Vàng Hôm Nay 8/10/2020

Theo Phương Hoa/SKCĐ