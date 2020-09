Bảng giá vàng hôm nay 8/9/2020: Giá vàng lên xuống thất thường, người dân đứng ngồi không yên

Giá vàng thế giới hôm nay 8/9/2020

Trong phiên giao dịch sáng nay 8/9/2020, trên sàn giao dịch Kitco, giá vàng thế giới được niêm yết ở mức 1.931,1 USD/ounce, giảm 3 USD so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Trên sàn giao dịch New York, giá vàng dừng chân ở mức 1.931 USD/ounce, tăng gần 1 USD so với phiên giao dịch liền kề.

Hiện nay tại Mỹ, số ca lây nhiễm COVID-19 đã lên đến 6.46 triệu người, trong đó có 193.250 người tử vong. Trên toàn cầu, số ca lây nhiễm là 27.288 triệu người, tử vong 887.537 người. Trong khi đó, nền kinh tế Mỹ đón nhiều thông tin tích cực. Tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ tháng 8 giảm xuống 8,4%, từ mức 10,2% của tháng 7. Đây là một yếu tố tích cực làm ảnh hưởng đến giá vàng.





Diễn biến giá vàng thế giới trên sàn giao dịch Kitco

Bên cạnh đó, căng thẳng thương mại Mỹ - Trung vẫn đang leo thang. Các công ty công nghệ Trung Quốc đang rơi vào tầm ngắm của Mỹ. Về phía Trung Quốc cho biết có thể cắt giảm dần lượng nắm giữ trái phiếu trong khi bạc của Mỹ khoảng 20% xuống 800 tỷ USD. Hiện Trung Quốc đang nắm giữ khoảng 1.074 nghìn tỷ USD trái phiếu chính phủ Mỹ.

Sở dĩ vàng giảm giá là do mặt hàng này chịu sự chi phối của đồng đô la Mỹ. Trong thời gian gần đây, đồng bạc xanh bất ngờ hồi phục liên tiếp, tăng giá so với các đồng tiền chủ chốt khác.

Giá vàng trong nước hôm nay 8/9/2020

Tại thị trường trong nước, chốt phiên giao dịch ngày hôm qua 7/9, Tập đoàn vàng bạc đá quý DOJI niêm yết giá vàng SJC ở mức 55,90 triệu đồng/lượng ở chiều mau vào, 56,60 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn chi nhánh Hà Nội niêm yết giá vàng SJC ở mức 55.65 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 56.52 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Công ty SJC chi nhánh TP HCM niêm yết giá vàng ở mức 55.65 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 56.50 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Cập nhật bảng giá vàng trong nước

Công ty Phú Quý niêm yết giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 57.70 triệu đồng/lượng wor chiều mua vào, 56.40 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Giảm 350.000 đồng/lượng theo chiều mau vào và bán ra so với phiên giao dịch gần gây nhất.

Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng SJC ở mức giá 55,75 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 56,350 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Giảm 350.000 đồng/lượng theo chiều mua và chiều bán ra so với phiên giao dịch gần nhất.

Your browser does not support HTML5 video.

Theo Phương Hoa/SKCĐ