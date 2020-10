Bảng giá vàng hôm nay 9/10/2020: Vàng SJC chốt giá 56 triệu đồng/lượng, giới đẩu tư vấn ôm hy vọng

Giá vàng thế giới 9/10/2020

Trong phiên giao dịch sáng nay giá vàng có sự tăng trưởng nhẹ. Trên sàn giao dịch Kitco, giá vàng thế giới được niêm yết ở mức 1.895,1 USD/ounce, tăng gần 10 USD so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Trên sàn giao dịch New York, giá vàng đang dừng chân ở mức 1.893,9 USD/ounce, tăng 7 USD.

Như vậy giá vàng cũng đã tiến sát mức 1.900 USD/ounce. Các nhà phân tích dự đoán, giá vàng sẽ còn tiếp tục tăng nhờ các gói kích thích kinh tế bổ sung và triển vọng dành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới của ngài Joe Biden sẽ giúp phòng ngừa được những nguy cơ bị lạm phát trong tương lai.

Giá vàng thế giới cũng đang chờ những thông tin từ gói cứu trợ kinh tế Mỹ

Song song với đó, Tổng thống Donal Trump cũng đang thúc giục Quốc hội nhanh chóng phê duyệt gói cứu trợ cho các hãng hàng không và doanh nghiệp nhỏ, sau khi bất ngờ thông báo và ngừng đàm phán.

Trong năm 2020 này, vàng đã tăng khoảng 24%, nguyên nhân là bởi nó được thúc đẩy bởi các biện pháp kích thích chưa từng có của chính phủ và ngân hàng trung ương trên toàn thế giới nhằm vực dậy các nền kinh tế. Đồng thời, trong bối cảnh thị trường bất ổn về kinh tế và chính trị thì vàng cũng được coi là hàng rào chống lạm phát và là nơi trú ẩn an toàn.

Các chuyên gia nhận định, vàng sẽ tăng cao hơn theo diễn biến từ cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. các nhà đầu tư cung đang tiếp tục ngóng chờ kết quả từ cuộc đàm phán Quốc hội Mỹ về gói kích thích kinh tế cho người dân và doanh nghiệp.

Giá vàng trong nước 9/10/2020

Hiện tại giá vàng trong nước cũng đang được giao dịch ở mức như sau:

Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI niêm yết giá vàng SJC ở mức 55.6 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 56.1 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Giải 150 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 50 nghìn đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch gần nhất.

Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu đang niêm yết giá vàng SJC ở mức 55.65 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, 56.05 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Giảm 100 nghìn đồng/lượng theo chiều mua so với phiên giao dịch gần nhất.

Vàng trong nước đang giao dịch quanh ngưỡng 56 triệu đồng/lượng

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn chi nhánh Hà Nội đang niêm yết giá vàng SJC ở mức 55.65 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 56.17 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Giảm 50 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán so với phiên giao dịch liền kề.

Giá vàng PNJ cũng được niêm yết ở mức 53,15 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 53,65 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Giá vàng hôm nay 9/10/2020

Theo Phương Hoa/SKCĐ