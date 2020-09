Bảng giá vàng hôm nay 9/9/2020: Vàng tiếp đà lao dốc và chưa có dấu hiệu ngừng giảm

Giá vàng thế giới hôm nay 9/9/2020

Hôm nay giá vàng thế giới trên sàn giao dịch Kitco giao động ở mức 1.929,30 USD/ounce. Giá vàng kỳ hạn tháng 10 tăng 3.70 USD ở mức 1.929,9 USD/ounce.

Đêm hôm qua, giá vàng thế giới cao hơn khoảng 25.8% so với hồi đầu năm 2020. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức 54.2 triệu đồng/lượng, thấp hơn 2 triệu đồng/lượng so với Giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều hôm qua.

Giá vàng thế giới sụt giảm theo đà lao dốc của giá dầu, đà sụt giảm của vàng là do sự bất ổn trên thị trường chứng khoán Mỹ.

Vàng giảm mạnh trong bối cảnh đồng USD bất ngờ tăng vọt so với những đồng tiền khác. Chỉ số US Dollar Index đo lường biến động của đồng đô la Mỹ so với những đồng tiền chủ chốt khác đã tăng từ 93,1 điểm trong phiên liền trước lên mức 93,4 điểm.

Diễn biến giá vàng thế giới trên sàn giao dịch Kitco

Vàng giảm giá do mặt hàng này có quan hệ mật thiết với giá vàng là dầu WTI tụt giảm khoảng 8% từ 40 USD xuống còn 36.5 USD/thùng, điều này xuất phát từ việc giới đầu tư lo ngại về nhu cầu tiêu thụ dầu trên thế giới.

Hiện nay, đồng bạc xanh tăng mạnh do bối cảnh thị trường chứng khoán Mỹ tụt giảm. Chỉ số công nghiệp Dow Jones mất khoảng 400 điểm, trong khi chỉ số công nghệ Nasdaq Composite mất 3%.

Bên cạnh đó, giới đầu tư cũng đang bán tháo cổ phiếu công nghệ sau một thời gian dài nhóm cổ phiếu ngành này đang tăng dữ dội và liên tục lập kỷ lục cao mọi thời đại.

Nền kinh tế của Mỹ hiện nay đang đón nhận những thông tin tích cực, tỷ lệ thất nghiệp Mỹ tháng 8 đã giảm xuống 8.4% so với hồi tháng 7.

Theo các chuyên gia dự báo, đồng bạc xanh có cơ hội tăng giá trở lại và đây chính là nguyên nhân gây áp lực tới giá vàng. Tuy nhiên các yếu tố cơ bản vẫn sẽ tiếp tục hỗ trợ giá vàng không giảm sâu.

Một cuộc khảo sát về giá vàng trên sàn giao dịch Kitco với 17 chuyên gia trên phố Wall thì có 7 người dự báo vàng sẽ tăng giá, 7 người dự báo vàng giảm giá còn 3 người đứng ở phe trung lập. Trong cuộc khảo sát trực tuyến với 2430 người tham gia thì có đến 69% số người tin rằng vàng tiếp tục tăng giá, 18% cho rằng vàng sẽ giảm và 13% dự báo rằng vàng sẽ đi ngang.

Hầu hết các nhà phân tích đều cho rằng kích thích tài chính và tiền tệ toàn cầu đã và đang tạo ra một cơn bão hoàn hảo cho đà tăng của vàng và xu hướng chung của giá vàng vẫn là đi lên.

Giá vàng trong nước hôm nay 9/9/2020

Tại thị trường vàng trong nước, chốt phiên giao dịch ngày hôm nay, tại Công ty Vàng bạc đá quý DOJI niêm yết giá vàng ở mức 55.5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 56.1 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn giá vàng được niêm yết ở mức 55.6 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 56.42 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Giá vàng trong nước giảm nhẹ

Công ty SJC chi nhánh TP HCM niêm yết giá vàng ở mức 55.6 triệu đồng/lượng và 56.4 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Giá vàng trong nước được tập đoàn PNJ niêm yết ở mức 53.83 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 54,33 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Tại Công ty vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu giá vàng niêm yết ở mức 55.55 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 56.05 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Trong bối cảnh thị trường không ổn định, vàng vẫn được coi là một bức tường chống lạm phát ổn định.

Theo Phương Hoa/SKCĐ