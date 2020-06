Bàng hoàng nữ sinh lớp 8 đánh bạn không ghê tay, túm tóc đập đầu xuống nền gạch

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh 2 nữ sinh bị bạn học đánh dã man gây bức xúc dư luận.

Theo nội dung đoạn clip 38s, 2 em học sinh nữ mặc áo thể dục đã dùng tay túm tóc, vật bạn học ngã xuống đất rồi đánh dữ dội. Có em còn liên tiếp đập đầu bạn xuống nền gạch rất dã man. Sự việc diễn ra ngay tại khu vực cổng trường, nơi có nhiều phương tiện giao thông qua lại nên đã nhanh chóng được phát hiện. Nhiều người đã vội chạy tới can thiệp, ngăn cản hành vi bạo hành bạn học của 2 nữ sinh.

Dựa trên đồng phục và hình ảnh trong clip, vụ việc được xác định là mâu thuẫn giữa các em học sinh trường THCS Đoàn Thị Điểm ở quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ

Mới đây, ông Trương Vĩnh Khoa - hiệu trưởng Trường THCS Đoàn Thị Điểm đã xác nhận sự việc.





Thông tin trên báo Tuổi Trẻ, ông Khoa cho biết sự việc xảy ra tại vào giờ tan học trưa ngày 9/6. 4 học sinh liên quan đến sự việc đều là học sinh lớp 8 của trường. Ban giám hiệu đã cho mời phụ huynh, học sinh và công an phường để phối hợp làm rõ vụ việc:



"Chúng tôi đã ngồi lại với phụ huynh của các em, tìm hiểu nguyên do cũng chỉ vì xích mích trong lời lẽ hằng ngày chứ không phải việc gì nghiêm trọng".



Cũng theo vị hiệu trưởng này, khi vụ việc vừa xảy ra, ban giám hiệu đã cùng phụ huynh đưa học sinh bị đánh vào bệnh viện để kiểm tra Cũng theo vị hiệu trưởng này, khi vụ việc vừa xảy ra, ban giám hiệu đã cùng phụ huynh đưa học sinh bị đánh vào bệnh viện để kiểm tra Sức Khỏe . Nhà trường cũng đã thành lập hội đồng kỷ luật, khi có kết quả xét nghiệm từ bệnh viện sẽ xem xét hình thức kỷ luật.

Trường THCS Đoàn Thị Điểm, Cần Thơ - nơi xảy ra vụ việc nữ sinh lớp 8 bạo hành bạn học. Ảnh: Vietnamnet



Thông tin trên báo Pháp luật TP.HCM, bà Lâm Thanh Liễu - Trưởng phòng GD&ĐT quận Ninh Kiều cho biết thêm, 2 học sinh đánh bạn đang học lớp 8 nhưng đã lưu ban một năm.

"Sau khi sự việc xảy ra, 2 nữ sinh bị đánh không nói lại cho gia đình biết. Đến khi nhà trường phát hiện đã mời phụ huynh đến và thông báo vụ việc”, Vietnamnet dẫn lời bà Liễu.

Your browser does not support HTML5 video.

Video nữ sinh lớp 8 đánh bạn được chia sẻ trên mạng xã hội

Theo Kiều Đỗ/SKCĐ