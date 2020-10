Bàng hoàng phát hiện thi thể 2 ngư dân mất tích ở Quảng Nam, nạn nhân bị kẹt trong khoang máy tàu cá

Vào khoảng 22 giờ đêm qua 13/10, người dân phát hiện thi thể của một người đàn ông tên Nguyễn Diệp nằm kẹt trong khoang máy của một chiếc tàu cá bị chìm. Ngay lập tức Công an tỉnh Quảng Nam đã huy động một đội lặn gồm 7 người lặn xuống và đưa thi thể của ông Diệp lên bờ. Hiện lực lượng chức năng vẫn chưa xác định được con trai ông Diệp là anh Nguyễn Phúc Đạo đang nằm ở khu vực nào.

Xà lan nâng con tàu chìm lên

Trước đó 4 ngày, Tàu cá QNa-90499 TS của ông Diệp bị chìm khi đang neo đậu trên sông thuộc thôn Xuân Mỹ, xã Tam Hải. Hai người trên tàu bị mất tích lúc đó là ông Nguyễn Diệp (47 tuổi) cùng con trai là anh Nguyễn Phúc Đạo (23 tuổi). Đến sáng nay, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục lặn tìm tại tất cả các khoang của tàu cá, nếu vẫn không thấy tung tích của Đạo thì sẽ khoanh vùng, tìm kiếm tại các khu vực lân cận.

Huy động hai xà lan cẩu chạy ngày đêm nhưng vẫn không thể nhấc con tàu lên khỏi mặt nước

Cũng trong ngày hôm qua, vào khoảng 5h30 phút, lực lượng chức năng cũng đã tìm thấy thi thể của ông Trần Văn Kim, 48 tuổi, trú thôn Đông Tuần, xã Tam Hải, huyện Núi Thành và bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.

Lực lượng chức năng đưa thi thể ông Diệp vào bờ

Trước đó, vào ngày 11/10, ông Kim cùng 2 người khác đi ghe trên dòng Trường Giang thuộc địa phận thôn Đông Tuần để đặt rớ đáy thì nước lũ chảy xiết làm lật ghe thì bất ngờ bị nước cuốn trôi và mất tích.

Your browser does not support HTML5 video.

Mưa lũ ở miền Trung

Theo Phương Hoa/SKCĐ