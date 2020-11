Bàng hoàng phát hiện thi thể một nam thanh niên đã bốc mùi tại tầng 2 của chợ Xanh

Your browser does not support HTML5 video.

Clip: Thanh niên trộm chó dùng kiếm, súng chống lại người truy đuổi bị người dân bắt sống tại trận

Theo thông tin do người quay clip cung cấp, thanh niên này đã dùng cả kiếm và súng chống trả lại khi bị truy đuổi khiến 1 người bị thương nặng sau đó bị người dân trói lại giao cho công an xử lý.