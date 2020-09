Bàng hoàng phát hiện thi thể Nguyên phó trưởng Ban Tổ chức huyện ủy Hà Giang trong tư thế treo cổ

Hôm nay 21/9, một lãnh đạo của UBND thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang đã cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tử vong hết sức nghiêm trọng. Nạn nhân là ông H.T.C. sinh năm 1960, nguyên Phó trưởng ban tổ chức huyện ủy Bắc Quang. Được biết, người này đã nghỉ hưu từ năm 2019.

Theo thông tin từ lãnh đạo UBND thị trấn Việt Quang thì vào khoảng 18h ngày 20/9, người thân và hàng xóm đã bất ngờ phát hiện ông C. đã t ử vong tại nhà riêng.

Hiện trường phát hiện thi thể ông C.

Thi thể của ông được tìm thấy trong tình trạng treo cổ tự tử. Thời điểm trước khi phát hiện vụ việc ông C đang ở nhà một mình và không có ai ở cạnh.

Hiện cái chết của nạn nhân có nhiều tình tiết đang ngờ nên lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.

