Bàng hoàng vụ ô tô đâm hàng loạt xe máy trên đường khiến 1 cháu bé và 2 người khác phải nhập viện

Vụ va chạm xảy ra vào khoảng 8h ngày 30/8 trên đường Nam Dư, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Theo thông tin được biết, chiếc xe ô tô 4 chỗ đang di chuyển theo hướng Lĩnh Nam khi đến số nhà 284 phố Nam Dư thì bất ngờ đâm hàng loạt xe máy đang di chuyển trên đường.

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn giao thông sáng nay

Hậu quả là khiến một cháu bé và 2 người khác bị thương, người dân đã nhanh chóng đưa đi cấp cứu. Tại hiện trường, chiếc xe ô tô và rất nhiều xe máy đã bị hư hỏng nặng.

Nhiều xe máy ô tô đã bị hư hỏng nặng

Ngay sau khi có thông báo về vụ việc, lực lượng chức năng đã có mặt để điều tra làm rõ nguyên nhân gây tai nạn và tiến hành điều tiết giao thông.

