Tóm gọn băng nhóm tuổi teen dàn cảnh cướp giật tài sản để lấy 4 triệu đồng mua ma túy

Ngày 22/7, Công an Q.Thủ Đức (TP.HCM) cho biết cơ quan này vừa triệt phá 1 băng nhóm gây ra nhiều vụ cướp giật tài sản trên địa bàn.

Đáng nói các đối tượng trong băng nhóm đều ở độ tuổi teen từ 17-18. Đó là Vũ Phú Quý (18 tuổi, quê Bạc Liêu) và Tạ Trường Huy (18 tuổi, quê Cần Thơ) được xác định là người cầm đầu băng nhóm này.

Tuấn, Huy (từ trái qua hàng trên) và Thư, Quý đang bị cảnh sát tạm giữ. Ảnh: Công an cung cấp.

Gần đây nhất, khoảng 10 giờ 30 ngày 18/7, Quý và Huy chạy trên hai xe máy quanh các con đường tìm người sơ hở ra tay cướp giật.



Khi đi đến trước căn nhà trên đường Gò Dưa (P.Tam Bình, Q.Thủ Đức) thì hai đối tượng nhìn thấy chị Trần Thị C. (33 tuổi, Q.Thủ Đức) chạy xe máy, trên cổ có dây chuyền. Quý điều khiển xe máy áp sát ròi giật dây chuyền của nạn nhân sau đó tăng ga tháo chạy. Lúc này, Huy chạy xe máy phía sau xe của Quý để cản địa.

Kiếm tự chế, bình xịt hơi cay cùng nhiều tang vật khác bị công an thu giữ. Ảnh: CA



Sau khi cướp được tài sản, cả Huy và Quý chạy về khách sạn ở P.Bình Chiểu, Q. Thủ Đức) cất giấu tài sản. Đến 11 giờ 30 cùng ngày, Quý lái xe máy chở Trần Minh T. (17 tuổi, ngụ Q.7, TP.HCM) đến tiệm vàng trên đường Lê Trọng Tấn, (P.An Bình, TP.Dĩ An, Sau khi cướp được tài sản, cả Huy và Quý chạy về khách sạn ở P.Bình Chiểu, Q. Thủ Đức) cất giấu tài sản. Đến 11 giờ 30 cùng ngày, Quý lái xe máy chở Trần Minh T. (17 tuổi, ngụ Q.7, TP.HCM) đến tiệm vàng trên đường Lê Trọng Tấn, (P.An Bình, TP.Dĩ An, Bình Dương ) bán được hơn 4 triệu đồng, chia nhau tiêu xài.



Vào cuộc điều tra, công an đã bắt giữ Quý , Huy. Cả hai đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như trên. Ngoài ra, Quý, Huy còn khai nhận từng cùng Đoàn Nguyễn Ngọc Tuấn (18 tuổi, ngụ Q.Thủ Đức) và 1 nghi can tên Khoa cùng băng nhóm gây ra 4 vụ cướp giật. Ngoài ra, công an còn thu giữ từ nhóm này bình xịt hơi cay, kiếm tự chế và nhiều tang vật khác.

Sau đó, công an tạm giữ thêm Đoàn Nguyễn Ngọc Tuấn (18 tuổi, ngụ quận Thủ Đức), Trần Minh Thư (17 tuổi, ngụ quận 7). Riêng Thư bị điều tra về hành vi Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có khi cùng Quý mang sợi dây chuyền cướp được đi bán. Số tài sản cướp được nhóm này đem bán lấy tiền tiêu xài cá nhân và cùng nhau phê ma túy.

Trước đó, khoảng 23 giờ đêm 28/6, Hồ Văn Hiệp (33 tuổi, biệt danh là Tý mồ côi) và Bùi Xuân Vui (38 tuổi, cùng ngụ TP Buôn Ma Thuột) đi đến ngã tư đường Trường Chinh - Trần Nhật Duật thì thấy 2 chiếc xe máy tai nạn với 1 ô tô.



Lúc này, đối tượng Hiệp gặp và rủ Vũ Lê Thanh Thủy (32 tuổi, là gái bán dâm, ngụ TP Buôn Ma Thuột) cùng Vui đến khu vực tại nạn để xem có tài sản gì thì chiếm đoạt.



Tại đây, đối tượng Thủy thấy một thanh niên đang cầm 1 chiếc điện thoại di động của anh Y Đung Kbuôr (19 tuổi, ngụ huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk) - là người bị tai nạn nên đã nói cho Hiệp biết để thực hiện âm mưu nhưng người này đồng ý và đem chiếc điện thoại trả cho anh Y Đung Kbuôr.



Sau đó, Vui giả vờ mượn điện thoại của nạn nhân để gọi thông báo cho gia đình với mục đích biết mật khẩu. Lợi dụng lúc này Thủy vừa hỏi mượn, vừa dùng tay giật lấy chiếc điện thoại của anh Y Đung Kbuôr bỏ đi.



Đến sáng 29/6, các đối tượng đem chiếc điện thoại đi bán được 700.000 đồng rồi mua ma túy về sử dụng. Ngày 3/7, cả 3 bị công na bắt giữ khi đang tụ tập tại 1 căn nhà hoang ở phường Tân An (TP Buôn Ma Thuột).

Theo Hà Ly/SKCĐ