Girl xinh tung tin bị cướp vì 'lỡ tay' tiêu mất 30 triệu tiền của công ty

ngày 24/11 Công an thị xã Bến Cát ( Bình Dương ) cho biết, đơn vị đã lập hồ sơ xử lý hành vi báo thông tin giả đến các cơ quan nhà nước có thẩm quyền của đối tượng Võ Thị Mỹ H. (SN 1999, ngụ huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang).

Theo thông tin ban đầu, vào tối ngày 19/11 vừa qua, Võ Thị Mỹ H. đã đến Công an thị xã Bến Cát để trình báo việc mình bị cướp giật giữa đường.

Theo H., vào khoảng 19h30 tối cùng ngày, khi đang đi trên đường thì bất ngờ bị 2 người đàn ông chạy xe máy hiệu Sirius màu đỏ, bịt khẩu trang kín mít rồi dí một vật nhọn vào lưng, cướp đi số tiền 30 triệu đồng.

Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng công an đã vào cuộc điều tra. Tuy nhiên, họ nhanh chóng phát hiện H. có nhiều biểu hiện nghi vấn và khai báo không trung thực. Thông qua các biện pháp nghiệp vụ, công an nhanh chóng phát hiện tin báo cướp của H. là giả.

Qua quá trình đấu tranh khai thác, cuối cùng người này đã thừa nhận báo tin cướp giả. H. cho biết, bản thân đang là nhân viên thu mua tại 1 công ty thuộc KCN Quốc tế Protrade. Trước đó, H. đã ứng của công ty 30 triệu để mua nguyên vật liệu, nhưng lại lỡ dùng vào việc riêng.

Do đó, đối tượng đã nghĩ đến việc báo cướp để công ty không đòi lại tiền. Tuy nhiên, hành vi lừa đảo này không thể qua mắt được lực lượng công an.

Sau vụ việc, Công an thị xã đã khuyến cáo người dân không được báo tin giả đến các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền bởi đây là hành vi vi phạm Pháp luật , tùy theo mức độ, tính chất có thể sẽ bị xử phạt hành chính và truy cứu trách nhiệm hình sự.



