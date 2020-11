Bão Goni càn quét qua đảo Luzon, Philippines nhấn chìm nhiều làng mạc và khiến 4 người thiệt mạng

Cơ quan khí tượng của Philippines (PAGASA) đã hạ bậc siêu bão Goni từ cấp siêu bão xuống thành bão. Cơn bão này có tốc độ gió là 215km/h, sau khi đổ bộ vào khu vực Bicol, sức gió của nó đã lên tới 290km/h.





Mặc dù vậy, cơ quan khí tượng này cũng cho biết đến khoảng 11h ngày 1/11, bão Goni vẫn còn là mối đe dọa lớn đối với thủ đô Manila.

Thống đốc tỉnh Albay ở vùng Bicol Al Francis Bichara cho biết cơn bão này đã đổ bộ vào hai khu vực của Bicol và khiến cho 4 người tử vong . Trong đó một người bị cây đè trúng và một em bé 5 tuổi bị nước lũ cuốn trôi. Tuy nhiên cơ quan quản lý thảm họa Philippines vẫn chưa thể xác nhận được thông tin này.

Trên mạng xã hội của Philippines, nhiều video, hình ảnh được cộng đồng mạng tại quốc gia này chia sẻ cho thấy nước sông đã dâng cao và nhấn chìm ngôi làng ở Bicol, nhiều con đê của địa phương này cũng bị sạt lở nghiêm trọng.

Tại Quenzon, Thông đốc Danilo Suarez cho biết bão Goni đã làm 10 thị trấn bị mất điện do cây đổ làm đứt đường dây.

Cơ quan quản lý thảm họa cũng cho biết khoảng 19-31 triệu người dân Philippines bị ảnh hưởng bởi cơn bão này, bao gồm cả những người trong khu vực nguy hiểm tại Manila.

Hiện đang có khoảng 347.000 người đang ở trong các trung tâm sơ tán. Tổng thống Rodrigo Duterte đang theo dõi phản ứng của thiên tai của chính phủ từ thành phố Davao ở phía nam (quê hương của ông).

Giới chức y tế cũng nhắc nhở những người ở các trung tâm sơ tán cần giãn cách xã hội vì dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp.

Bão Goni đã khiến cho hàng chục chuyến bay quốc tế và nội địa phải hủy, cơ quan hàng không dân dụng đã ra lệnh đóng cửa ngõ các sân bay chính trong vòng 1 ngày để đảm bảo an toàn cho hành khách và phi hành đoàn.

Dự báo bão Goni sẽ suy yếu khi quét qua đảo Luzon và di chuyển về phía Biển Đông vào rạng sáng 2/11.

Trước Goni, cơn bão Molave đã đổ bộ vào Philippines tháng trước đã khiến 22 người chết và mất tích.





Có thể thấy Goni là một trong những cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào Philippines kể từ khi siêu bão Haiyan năm 2013 khiến cho 6.300 người thiệt mạng.

Những hình ảnh mới nhất bà bão Goni khi quét qua Philippines

Theo Thiên Bình/SKCĐ