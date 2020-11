Bão Goni diễn biến phức tạp khi vào Biển Đông, đêm nay sẽ áp sát đất liền các tỉnh Trung Bộ

Đến 1h ngày 1/11 vị trí tâm bão Goni ở vào khoảng 13.5 độ Vĩ Bắc; 122,1 độ Kinh Đông, trên khu vực miền Trung Philippines . Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, giật cấp 17.

Dự báo trong 24h giờ tới bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20-25km và tiến thẳng vào phía Biển Đông.

Đến 13 giờ ngày 2/11, vị trí tâm bão ở khoảng 15,0 độ Vĩ Bắc; 117,2 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 560km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, giật cấp 13.

Bão Goni là một cơn bão mạnh đổ bộ vào Philippines trong năm nay

Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24 giờ tới là từ vĩ tuyến 13,0 đến 17,0 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 115,5 đến 120,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.



Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20km.

Đến 13 giờ ngày 03/11, vị trí tâm bão ở khoảng 15,2 độ Vĩ Bắc; 113,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 220km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10, giật cấp 12.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 10-15km.

Đến 13 giờ ngày 04/11, vị trí tâm bão ở khoảng 14,9 độ Vĩ Bắc; 110,5 độ Kinh Đông, cách bờ biển từ Đà Nẵng đến Phú Yên khoảng 180km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, giật cấp 13.

Dự báo đường đi của bão Goni

Trong 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10km. Đến 13 giờ ngày 5/11 tâm bão nằm ngay ở khu vực đất liền các tỉnh Quảng Nam đến Phú Yên. Sức gió vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 giật cấp 11.

Theo cơ quan khí tượng Hong Kong sau khi đi qua khu vực quần đảo Hoàng Sa, bão sẽ có dấu hiệu suy giảm nhưng không đáng kể.

Cơ quan này cũng đưa ra lời cảnh báo hoàn lưu của bão Goni rất rộng, khi bão áp sát đất liền có thể gây mưa lớn cho toàn bộ khu vực Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ.

Thạc sĩ Trương Bá Kiên, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi Khí hậu đưa ra nhận định, thời điểm đổ bộ vào Philippines bão đã bắt đầu giảm cấp nhanh chóng.

Cơn bão được dự đoán là sẽ giảm cấp khi vào biển Đông

Khi vào đến Biển Đông, bão sẽ gặp các tác nhân như: Nhiệt độ nước biển lạnh, không khí khô, hoàn lưu bão nhỏ, không khí lạnh tăng cường ở phía Bắc tràn xuống. Ngoài ra, ở ngoài khơi Philippines cũng đang hình thành một cơn bão khác là Atsani. Do đó bão Goni sẽ không thể mạnh như bão số 9 được. Khả năng cao khi cập bờ cường độ bão chỉ duy trì ở cấp 8-9 hoặc suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Trên Biển Đông hiện nay từ vĩ tuyến 13 đến 17 độ vĩ bắc, từ kinh tuyến 115,5 đến 120 độ kinh đông đang là vùng nguy hiểm do bão hoạt động. Do vậy toàn bộ tàu thuyền ở khu vực này cần nhanh chóng di chuyển đến tránh trú đến nơi an toàn.

Bão Goni càn quét qua Philippines hôm nay

Theo Thiên Bình/SKCĐ