Bão lớn đang chuẩn bị tấn công miền Trung từ 24 - 26/10 tới, mưa lớn tiếp tục đổ xuống vùng ngập sâu

Cũng trong hôm nay (18/10), tại buổi làm việc của đoàn công tác Trung ương do Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng dẫn đầu với tỉnh Thừa Thiên-Huế, Bộ trưởng NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thống thiên tai cũng cảnh báo, khả năng sẽ có áp thấp nhiệt đới/bão trong tuần tới.

Áp thấp nhiệt đới/bão trên biển Đông vào 24/10 tới ( Mô hình chạy theo hệ thống giám sát thiên tai Việt Nam)

Đáng chú ý, phần lớn chuyên gia đều nhận định " Cơn bão này nếu không có gì thay đổi thì cường độ kinh khủng hơn, thậm chí hoàn lưu gây mưa lớn hơn. Hướng tuyến nếu không không thay đổi theo dự báo thì sẽ đi thẳng vào khu vực miền Trung. Đây là vấn đề hết sức quan ngại”.

Trong thời gian tới, theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, có khả năng xuất hiện khoảng 4-6 cơn, trong đó có khoảng 2-4 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta, tập trung nhiều ở khu vực Trung Bộ và phía Nam.

Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai cũng đề phòng các đợt mưa lớn dồn dập và kéo dài ở khu vực Miền Trung trong nửa cuối tháng 10 và tháng 11/2020, đặc biệt khu vực Trung và Nam Trung Bộ.

Tình hình ngập lụt nghiêm trọng tại rốn lũ miền Trung

Do ảnh hưởng trực tiếp của mưa lũ , các tỉnh miền Trung nước ta đặc biệt là tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Trị hiện đã có mưa to đến rất to gây ra tình trạng ngập lụt nghiêm trọng tại nhiều địa phương. Theo bộ trưởng bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường cho biết thì "trong 11 ngày có 3 đợt lũ chồng lũ. Chỉ thời gian ngắn như vậy mà trên địa bàn 5 tỉnh miền Trung, ở vùng biển và đồng bằng tất cả đầy ắp nước". Đặc biệt tại địa bàn tỉnh Quảng Trị bị ngập sâu đến mức “toàn tuyến không có chỗ nào không ngập”, cả 101 xã đều ngập sâu nhiều nơi bị cô lập. Nguy cơ lũ chồng lũ có thể sẽ tiếp diễn trong thời gian sắp tới khiến tình hình thiên tai tại miền Trung trở nên nguy cấp hơn bao giờ hết.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ