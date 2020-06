Bảo mẫu vô nhân tính: Đè chết bà chủ 80 tuổi rồi bình thản chỉ dẫn con cháu nạn nhân lo ma chay

Bà Trần (83 tuổi, sống ở thị trấn Biệt Kiều, huyện Lật Dương, thành phố Thường Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc ) bị bệnh đái tháo đường. Gần đây bệnh tình chuyển biến nặng, bà nằm liệt giường, không di chuyển được. Do con cái đi làm ăn xa nên trước nay việc chăm sóc bà Trần đều do cô con dâu cả đảm nhiệm. Do mẹ nằm liệt giường nên cô con dâu không đủ sức lật người mẹ để chăm sóc nên gia đình bàn bạc và quyết định mời bảo mẫu về hỗ trợ.