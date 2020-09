Thêm 35 người đến khám tại Bệnh viện Bạch Mai có biểu hiện ngộ độc Pate Minh Chay

BS Nguyên cho biết, đến nay Trung tâm Chống độc đã tiếp nhận 35 trường hợp đến khám, sàng lọc sau khi ăn pate Minh Chay. Trong đó, có 13 trường hợp có triệu chứng của ngộ độc nhẹ: mỏi, yếu cơ.

Người chồng 70 tuổi nằm liệt do ăn Pate Minh Chay đang điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai



"Đến nay vẫn có bệnh nhân nhập viện điều đó cho thấy vẫn còn nhiều người dân chưa được tiếp cận đầy đủ với thông tin. Ngoài ra, vẫn còn một lượng sản phẩm của Công ty TNHH Hai Thành viên Lối sống mới (trong đó chủ yếu là pate Minh Chay) vẫn đang lưu lại tại các hộ gia đình, chưa được thu hồi hết", BS Nguyên nhấn mạnh.



Tiến sĩ Nguyễn Trung Nguyên cho biết, sản phẩm Pate Minh Chay chứa các độc tố botulinum cực độc, chỉ 0,1mg đã có thể gây tử vong. Việc giữ các sản phẩm chứa độc tố này tại nhà rất nguy hiểm, khó tránh khỏi nguy cơ ăn nhầm.

Người vợ ăn ít hơn nên ngộ độc mức độ nhẹ hơn

Trước đó, Bệnh viện Bạch Mai ghi nhận 2 ca ngộ độc do ăn Pate Minh Chay . Đó là đôi vợ chồng 68 và 70 tuổi nhập viện trong tình trạng nặng phải thở máy. May mắn trường hợp này đã được sử dụng thuốc giải độc Botulinum do WHO tài trợ khẩn cấp chuyển từ Thái Lan sang.