Hà Nội có thêm trường hợp dương tính SARS-CoV-2 khi sang Nhật, giám sát 9 người thân trong gia đình

Theo thông tin từ Tuổi trẻ, ngày 5/10, ông Khổng Minh Tuấn - Phó giám đốc CDC Hà Nội thông tin về việc có thêm một trường hợp từ Hà Nội đi Nhật Bản được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2

Đó là anh Nguyễn Văn D. (23 tuổi ở Quốc Oai, Hà Nội) từ Hà Nội nhập cảnh sang Nhật hôm 30/9 trên chuyến bay NH 898. Kết quả test nhanh tại sân bay Narita, Nhật Bản cho thấy người này dương tính với COVID-19.

Đây chỉ là kết quả test nhanh, người này đang trong thời gian chờ thực hiện xét nghiệm Realtime PCR. Ngay từ lúc này, CDC Hà Nội đã triển khai giám sát và lấy mẫu xét nghiệm với 9 người thân trong Đây chỉ là kết quả test nhanh, người này đang trong thời gian chờ thực hiện xét nghiệm Realtime PCR. Ngay từ lúc này, CDC Hà Nội đã triển khai giám sát và lấy mẫu xét nghiệm với 9 người thân trong gia đình bệnh nhân và tiến hành khử khuẩn môi trường tại khu vực.



Điều tra sơ bộ nhận thấy, anh D. không có tiếp xúc với người bệnh và vùng dịch trước khi đi Nhật. Trong khi đó tại Việt Nam từ 3/9 đến nay không có thêm ca bệnh COVID-19 lây nhiễm từ cộng đồng.



Đến nay, Hà Nội đã ghi nhận 11 trường hợp dương tính với COVID-19 qua test nhanh khi đi từ sân bay Nội Bài (Hà Nội) đến Nhật, Hàn Quốc và Pháp từ tháng 8 đến nay. Đáng nói, 10 người trong số này đều đã có kết quả xét nghiệm âm tính sau khi xét nghiệm lại bằng Realtime PCR.

Trước đó, ngày 8/8, một nữ hành khách 29 tuổi, đáp chuyến bay NH898 ngày 8/8 từ Hà Nội đi Tokyo được test nhanh tại sân bay cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Thông tin từ Hãng hàng không All Nippon Airways, Nhật Bản cho hay, nữ hành khách này tên Đ.T.A., SN 1991, ngồi ghế 23K trên chuyến bay NH898 Hà Nội - Narita, cất cánh lúc 14h ngày 8/8.

Kết quả điều tra của CDC Hà Nội xác định, đây là bác sĩ tại một bệnh viện ở Hà Nội. Chồng của nữ hành khách cũng là bác sĩ nhưng 2 năm qua, cả 2 vợ chồng đều sang Nhật làm nghiên cứu sinh nên không tới làm việc tại Bệnh viện . Thời gian vừa qua, cả hai vợ chồng về Việt Nam nghỉ hè. Nữ bác sĩ xác nhận với đồng nghiệp cũng không đến Đà Nẵng nghỉ dịp vừa qua.

