Bão số 13 áp sát đất liền, gió giật kinh hoàng, gây mưa lớn từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế

Tin nhanh về cơn bão số 13 Vamco:

Vị trí tâm bão (lúc 07 giờ ngày 15/11): Khoảng 17.0oN; 107.5oE, ngay trên vùng biển các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế.



Sức gió mạnh nhất: cấp 8-9 (60-90km/h), giật cấp 12.



Dự báo: Trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15-20km/h.

Vào rạng sáng nay, bão số 13 Vamco đã tiến sát vào biển Đông gây mưa lớn và gió giật mạnh tại các khu vực từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế.

Cụ thể đến 5h sáng ngày 15/11, bão số 13 đang gây mưa nặng hạt và gió mạnh tại Thừa Thiên Huế. Tuy nhiên khoảng 0-4 giờ sáng đỉnh điểm của những cơn gió rít dồn dập trên đất liền.

Theo báo PLO đưa tin, vào 3 giờ sáng hôm nay, Chủ tịch UNBD xã Phú Thuân, huyện Phú Vang, ông Đặng Tiến Tùy cho biết, hiện địa phương đang có mưa gió rất to, giật khủng khiến khiến nhiều người dân không dám ra đường. "Đây là cơn bão có gió giật khủng khiếp nhất tôi từng thấy. Giờ anh em vẫn đang thường trược để theo dõi diễn biến của bão", ông Tùy nói.

Hiện nay do mưa lớn nên nhiều hộ dân sống ở vùng trũng bị nước dâng cao, ngập tràn vào nhà. Khuya ngày 14/11, ông Lê Công Minh, Chủ tịch xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế cũng cho biết khu vực này sóng biển đã lên cao hơn cơn bão số 9 chừng 0,7 m.

Khu vực thôn Bình An, Tân Cảnh Dương sóng biển tràn vào nhà dân trong đêm. Đây là lần đầu tiên khu vực này xảy ra tình trạng như vậy.

Theo ông Minh, triều cường sóng biển dâng cao cộng với gió lớn, lực lượng chức năng không được phép tiếp cận khu vực này. Tuy nhiên, người dân tại khu vực này đã được thông báo di dời đến nơi an toàn từ trước đó.

Trên mạng xã hội nhiều người ở Thừa Thiên - Huế đăng tải trạng thái không thể ngủ được và cho rằng đây là cơn bão có gió giật khủng khiếp nhất từ trước đến nay. Nhiều người cho biết rất nhiều ngôi nhà tại đây đã bị tốc mái và hư hỏng.

Tại Quảng Trị mưa to và gió lớn cũng xuất hiện vào khuya 14 đến rạng sáng 15, đến thời điểm này người dân tại xã miền biển Gio Hải cho biết gió mỗi lúc mỗi to và giật liên hồi. Tại đảo Cồn Cỏ, hiện tại mọi liên lạc đang bị cắt đứt do mưa bão, Trước đó, khoảng 190 người dân và lực lượng vũ trang đã được di chuyển xuống hầm để tránh bão. Tại vùng biển huyện Vĩnh Linh và Gio Linh sáng sớm nay có gió thổi mạnh. Ông Nguyễn Xuân Phương, Chủ tịch UBND thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh cho biết, hiện tại địa bàn có mưa nhỏ, gió giật cấp 8, cấp 9 từ khoảng 3h sáng đến nay.

Do ảnh hưởng của bão số 13, tại đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã có gió mạnh cấp 9, giật cấp 11, ở đảo Cồn Cỏ có gió mạnh cấp 7, giật cấp 10; trên đất liền ven biển Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng có gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 9-10. Ở các tỉnh Trung Trung Bộ đã có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-150mm.



Hồi 04 giờ ngày 15/11, vị trí tâm bão ở khoảng 16,8 độ Vĩ Bắc; 107,9 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 12. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 100km tính từ tâm bão.



Dự báo trong 12h tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km, đi vào đất liền các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 16 giờ ngày 15/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 17,2 độ Vĩ Bắc; 106,0 độ Kinh Đông, trên khu vực Thượng Lào. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8.



Trong 12 đến 24h tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Thái Lan.



Vùng nguy hiểm do bão trên biển trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 14,0 đến 19,0 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 109,0 độ Kinh Đông, toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.



Vùng biển từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng có mưa bão, gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11; sóng biển cao 4-5m, biển động rất mạnh. Vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 2-4m; biển động mạnh.



Ven biển các tỉnh từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng có khả năng nước dâng do bão cao 0,5-1,0m. Nguy cơ ngập úng xảy ra ở vùng trũng thấp ven biển, cửa sông, đầm phá tại các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng.



Gió mạnh trên đất liền: Trên đất liền từ phía Nam Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10.



Từ 15/11 đến ngày 16/11, khu vực Thanh Hóa đến Quảng Nam có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 100-150mm, có nơi trên 200mm. Khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình, Sơn La có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 40-80mm. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do bão: cấp 3.

Theo Thiên Bình/SKCĐ