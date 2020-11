Bão số 13 đánh sập nhiều km bờ biển, cuốn bay mái trường học, nhiều nhà dân bị nước cuốn trôi

Tại Quảng Nam, sóng lớn đã đánh sập nhiều km bờ biển phường Cửa Đại, Phường Cẩm An, thành phố Hội An. Nhiều hàng quán, nhà dân bị sạt lở cuốn ra biển. Nhà cửa bị sóng cuốn ngổn ngang trên nhiều km bờ biển phường Cửa Đại, Phường Cẩm An, thành phố Hội An.

Tình hình miền Trung khi bão số 13 cập bờ

Đường bờ biển bị sạt lở do bão số 13

Cập nhật lúc 11h 25 phút, Bão số 13 tại Quảng Trị khiến 5 người bị thương, 52 ngôi nhà tại huyện Hải Lăng bị tốc mái, 17 cột điện bị gãy đổ, vùng ven biển bị sạt lở nghiêm trọng. Gió giật mạnh từ rạng sáng đến khoảng 6h sáng ngày 15/11 khiến một số nhà và cây xanh bị hư hại ở huyện Hải Lăng.

Nhiều cây xanh bị gãy đổ

Hiện có một số nhà dân bị tốc mái, xây xanh bị gãy đổ chắn ngang đường, lực lượng biên phòng, ban chỉ huy quân sự và dân quân đang tiến hành dọn dẹp.

Lực lượng chức năng tiến hành dọn dẹp cây gãy đổ

Tại bãi biển Gio Hải, huyện Gio Linh, nhiều tuyến đê kè bị sạt lở nghiêm trọng. Trong rạng sáng nay, sạt lở đã kéo sập nhiều hàng quán ven biển Rất may thời điểm đó người dân đã kịp thời sơ tán nên không có thiệt hại về người.

Nhiều tuyến kè bị sạt lở nghiêm trọng

Đến khoảng 11h 55 phút, bão số 13 đổ bộ vào các tỉnh Quảng Bình, mưa to kèm gió lớn quật liên hồi. Bà Nguyễn Thị Dung, 63 tuổi, trú tại thôn 5, xã Gio Hải, huyện Gio Linh cho biết, đây là cơn bão mạnh nhất trong số những cơn bão đổ bộ vào miền Trung gần đây, nhà của bà cũng bị sóng cuốn chỉ còn mỗi mái hiện.

Nhà dân bị tốc mái

Do ảnh hưởng của bão số 13, tại đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi đã có gió mạnh cấp 9, giật cấp 11, ở đảo Cồn Cỏ có gió mạnh cấp 10, giật cấp 13; trên đất liền ven biển Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng có gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 9-10. Ở các tỉnh Trung Trung Bộ đã có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm.



Hồi 10 giờ ngày 15/11, vị trí tâm bão ở khoảng 17,3 độ Vĩ Bắc; 107,0 độ Kinh Đông, ngay trên bờ biển các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 12. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 100km tính từ tâm bão.

Bão số 13 gây sóng to gió mạnh đổ bộ làm sạt lở bờ biển miền Trung



Dự báo trong nhiều giờ tới, bão số 13 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km, đi vào đất liền các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 16 giờ ngày 15/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 17,8 độ Vĩ Bắc; 106,0 độ Kinh Đông, trên đất liền Hà Tĩnh, Quảng Bình. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.



Trong 06 - 12h tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Trung Lào.

Miền Trung mưa to từ đêm qua



Vùng nguy hiểm trên biển Đông là từ vĩ tuyến 16,0 đến 19,0 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 108,5 độ Kinh Đông. Vùng biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có mưa bão, gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 12; sóng biển cao 3-5m, biển động rất mạnh. Vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 2-4m; biển động mạnh.



Ven biển các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế nước dâng do bão cao 0,5m. Nguy cơ ngập úng xảy ra ở vùng trũng thấp ven biển, cửa sông, đầm phá tại các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị.

Đường xá vắng tanh không một bóng người khi bão về



Trên đất liền từ phía Nam Nghệ An đến Quảng Trị có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 11.



Từ nay đến ngày 16/11, khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 70-120mm, có nơi trên 150mm. Khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình, Sơn La có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 40-80mm. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do bão: cấp 3.

Sạt lở đường bờ biển do bão số 13 gây ra

Theo Thiên Bình/SKCĐ