Bão số 13 Vamco giật cấp 15 được dự đoán là có đường đi lắt léo giống siêu bão Haiyan năm nào

Theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa tin, vào hồi 10h sáng ngày 13/11, vị trí tâm bão số 13 ở vào khoảng 15,4 độ Vĩ Bắc; 115,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 340km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (100-135km/giờ), giật cấp 15. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 220km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 90km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24h tới, bão số 13 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km. Đến 10 giờ ngày 14/11, vị trí tâm bão ở khoảng 15,9 độ Vĩ Bắc; 110,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Nam của quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (100-135km/giờ), giật cấp 15.

Dự báo vị trí đường đi của bão số 13 Vamco

Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 13,0 đến 18,0 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 109,0 đến 117,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km, đi vào đất liền các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế. Đến 10 giờ ngày 15/11, vị trí tâm bão ở khoảng 17,1 độ Vĩ Bắc; 106,8 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 11.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó tiếp tục đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp. Đến 10 giờ ngày 16/11, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 18,5 độ Vĩ Bắc; 103,7 độ Kinh Đông, trên khu vực Trung Lào. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ).

Đường đi của bão số 13 trên biển Đông

Vùng biển phía Nam khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa) và phía Bắc khu vực giữa Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão cấp 11-12, giật cấp 15; sóng biển cao từ 4-6m, vùng gần tâm bão 8-10m; biển động dữ dội.

Từ đêm nay (13/11), vùng biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi (bao gồm cả huyện đảo Cồn Cỏ, Lý Sơn) có gió mạnh dần lên cấp 7-8, vùng gần tâm bão cấp 9-10, giật cấp 12; biển động rất mạnh.

Gió mạnh trên đất liền: Từ sáng ngày 14/11, trên đất liền từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, vùng ven biển có nơi cấp 9, giật cấp 11.

Từ 14-16/11, từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 150-250 mm, có nơi trên 350 mm; ở Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Ngãi có mưa to 50-150mm. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do bão: cấp 3.

Bão số 13 có thể gây mưa lớn trên diện rộng ở các tỉnh miền Trung

Theo ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, bão số 13 đang ngày càng mạnh lên và nhiều khả năng là nó sẽ đi vào khu vực phía Bắc của Trung Trung Bộ nước ta.

Do đó bắt đầu từ ngày hôm nay bà con ngư dân tuyệt đối không được ra khơi. Trong vùng nguy hiểm của bão gió có thể giật cấp 15, sóng biển cao 5-7m. Ở gần bờ các thuyền nhỏ và các khu nuôi trồng thủy sản cũng cần phải sẵn sàng các phương án để ứng phó với gió mạnh và sóng lớn từ ngày mai 14/11.

Ông cũng cho biết thêm, mặc dù bão sẽ suy yếu khi vào bờ thế nhưng nó vẫn có thể đạt cấp 9, giật cấp 10 tại các huyện đảo Lý Sơn, Cồn Cỏ. Bão cũng sẽ gây gió mạnh trên đất liền cho các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam từ sáng mai 14/11, thời điểm gió mạnh nhất là vào buổi trưa nên người dân cần hết sức lưu ý. Cũng bắt đầu từ ngày mai 14/11-16/11. Các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ sẽ có một đợt mưa lớn trên diện rộng với lượng mưa phổ biến trong khoảng 100-300mm, có nơi trên 300mm.

Tàu thuyền cần chú ý neo đậu an toàn trước thời điểm bão về

Những người đi biển cần thường xuyên theo dõi các thông tin Dự báo thời tiết trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống tín hiệu báo bão, đồng thời chú ý quan sát bầu trời và mặt biển để phán đoán tình hình của thời tiết.

Khi nhận được tin bão thì tùy vào vị trí của phương tiện đang hoạt động và vị trí của bão mà các thuyền trưởng cần kịp thời đưa ra phương án cho cho phương tiện của mình vào bờ hoặc tránh trú tới nơi an toàn. Luôn luôn phải giữ khoảng cách cho phương tiện của mình ở xa tâm bão tối thiểu là từ 350-400 km (tương đương với 200 hải lý).

Theo Thiên Bình/SKCĐ