Bão số 13 Vamco sau khi càn quét Philippines đang tiến thẳng vào Biển Đông với sức gió giật cấp 15

Bão Vamco sau khi càn quét qua Philippines đã gây ra nhiều thiệt hại nặng nề, đã có ít nhất 1 người chết và 3 người mất tích khi cơn bão đi qua. Ngập lụt xuất hiện trên diện rộng khiến nhiều hoạt động tại thủ đô Manila bị tê liệt. Hiện bão Vamco hiện đã vào biển Đông, trở thành cơn bão số 13. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, giật cấp 15.

Philippines tiến hành sơ tán dân khi bão Vamco đổ bộ

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa tin, vào hồi 16 giờ, vị trí tâm bão số 13 Vamco ở vào khoảng 15,4 độ Vĩ Bắc; 117,9 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 640km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, giật cấp 15. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 250km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 120km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tiết theo bão số 13 di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khaongr 15-20km. Đến 16 giờ ngày 13/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,3 độ Vĩ Bắc; 113,8 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 230km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, giật cấp 15.

Do ảnh hưởng của bão số 13, khu vực bắc và giữa biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão giật cấp 11-12, giật cấp 15, sóng biển cao từ 4-6m, vùng gần tâm bão cao từ 8-10m, biển động dữ dội.

Dự báo đường đi của bão số 13 Vamco

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông do bão số 13 gây ra trong 24 giờ tới là từ vĩ tuyến 13,0 đến 18,0 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 111,5 đến 120,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng biển này đều có nguy cơ gặp nguy hiểm, cần phải nhanh chóng tìm mới tránh trú an toàn.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão số 13 di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km. Đến 16 giờ ngày 14/11, vị trí tâm bão Vamco ở vào khoảng 16,2 độ Vĩ Bắc; 109,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, giật cấp 14.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km, đi vào đất liền các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 16 giờ ngày 15/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 17,5 độ Vĩ Bắc; 106,0 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Trong 72 đến 96 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do bão: cấp 3.

Bãi Vamco càn quét Philippines

Theo Thiên Bình/SKCĐ