Bão số 5 càn quét miền Trung khiến 1 người chết, 29 người bị thương, gần 1800 ngôi nhà bị tốc mái

Theo Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, gần trưa nay 18.9, bão số 5 đã đi vào đất liền các tỉnh Quảng Bình - Thừa Thiên Huế và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Do ảnh hưởng của bão số 5, ở Quảng Trị, Thừa Thiên Huế đã có gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11; ở đảo Bạch Long Vĩ, Cồn Cỏ, Lý Sơn đã có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9. Ở các tỉnh Trung Bộ đã có mưa rất to, lượng mưa 100-300mm.

Thống kê thiệt hại ban đầu từ các địa phương cho thấy, tại Thừa Thiên Huế, 1 người bị thiệt mạng do cây đổ. Nạn nhân ở tại xã Phong Thu, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế và 23 người bị thương.

Về nhà ở, có khoảng 1.664 nhà bị tốc mái hiện các địa phương đang tiếp tục thống kê. Nhiều cây xanh ở thành phố Huế và các huyện bị đổ ngã. Nhiều cột trụ điện bị gãy đổ, đường dây bị đứt; cắt điện toàn thành phố trước khi bão vào.

Bão số 5 kèm mưa to và gió lớn khiến nhiều cây cối bị bật gốc



Hiện nay, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an và các ngành, các địa phương đã triển khai lực lượng, phương tiện trực tìm kiếm cứu nạn tham gia khắc phục thiệt hại.

Tại tỉnh Quảng Bình, có 6 người bị thương trong khi chằng chống nhà cửa, chặt cây bị trượt ngã.

Bão số 5 đã khiến 5 nước dâng cao gây tắc cục bộ tại các ngầm tràn tại của xã Trọng Hóa, Dân Hóa, huyện Minh Hóa và xã Thượng Trạch huyện Bố Trạch. Bộ đội biên phòng đã điều 15 chiến sĩ để điều tiết giao thông.

Tại tỉnh Quảng Trị, sáng nay 18.9 tại cầu trà ngã 3 La Lay thuộc xã A Ngo, huyện Đắc Krong và cầu tràn thuộc xã A Vao, huyện Đăckrông nước dâng cao gây ách tắc giao thông. Bộ đội Biên phòng đã điều 15 cán bộ chiến sĩ điều tiết giao thông.

Cây đổ vào một chiếc xe tải dựng ven đường gây hư hỏng nghiêm trọng

Tại tỉnh Hà Tĩnh lốc xoáy đã làm tốc mái 75 căn nhà tại xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân, hiện chính quyền địa phương đang chỉ đạo khẩn trương khắc phục hậu quả.

Hiện tại, các địa phương trong vùng ảnh hưởng của bão số 5 đang khẩn trương tiến hành kiểm tra, đánh giá tình hình thiệt hại và chỉ đạo khắc phục.

Bão số 5 đổ bộ, gây ảnh hưởng từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi

Theo Phương Hoa/SKCĐ