Bão số 5 còn chưa vào bờ, hàng chục nhà dân đã bị tốc mái, Huế và Đà Nẵng đồng loạt mất điện

Theo Chủ tịch UBND xã Cương Gián Hoàng Văn Hà cho biết: Do ảnh hưởng của bão số 5 , bắt đầu từ đêm qua 17/9 tại khu vực này đã bắt đầu xảy ra gió lớn. Đến sáng sớm hôm nay mưa gió ngày càng tăng cao.

Lốc xoáy gây thiệt hại hàng chục nhà dân ở Hà Tĩnh

Lốc xoáy sáng nay khiến nhiều nhà dân bị hư hại nghiêm trọng



Vào khoảng 5h30 sáng nay 18/9, trận lốc xoáy kéo dài 20 phút khiến 43 ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng. Cùng với đó là nhiều diện tích cây trồng của người dân cũng bị gãy đổ. Trận lốc xoáy may mắn không gây thiệt hại về người nhưng ước tính tài sản bị thiệt hại là khá lớn, lên đến 700 triệu đồng.

Nhiều nhà bị tốc mái

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền địa phương đã kiểm tra tình hình, động viên bà con sớm khắc phục hậu quả, sửa sang nhà cửa và dọn dẹp cây cối bị gãy đổ.

Tường cổng bị đổ do gió lớn

Tại Thừa Thiên Huế, mặc dù bão số 5 chưa đổ bộ vào đất liền, nhưng sáng nay khu vực này cũng đã có gió lớn và mưa to. Vào khoảng 4 giờ 30 phút sáng ngày hôm nay 18/9, một trận lốc xoáy quét qua địa bàn xã Điền Hòa đã làm 25 ngôi nhà ở các thôn 4 và thôn 11 bị tốc mái và hư hỏng. Rất may là cũng không có thiệt hại về người.

Nhà bà Nguyễn Thị Thìn ở thôn Bắc Sơn (Cương Gián) bị hư hại nặng

Ngay sau khi cơn lốc đi qua, chính quyền địa phương cùng lực lượng các đoàn thể đã có mặt để hỗ trợ người dân thu dọn đồ đạc, dùng bạt để tạm che lại các mái nhà lại, tránh thiệt hại nặng khi bão đổ bộ.

Lực lượng biên phòng tỉnh Quảng Trị giúp người dân gia cố nhà cửa

Trong khi đó, vào lúc 8h30 phút sáng ngày 18/9 tại địa bàn tỉnh Quảng Trị có nhiều nơi mưa to, gió lớn. Hiện nay, tỉnh cũng đã tiến hành di dời hơn 12.000 người có nhà cửa không đảm bảo đến nơi tránh trú an toàn, cung ứng đầy đủ lương thực thực phẩm, thuốc men trong quá trình chống bão số 5. Hơn 2.300 tàu thuyền với 7.100 ngư dân đã về nơi tránh trú bão, neo đậu an toàn.

Hàng quán ven biển thị trấn Thuận An đã tháo dỡ

Theo ông Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch Thường trực UBNĐ tỉnh Quảng Trị cho biết, tỉnh đã yêu cầu chính quyền địa phương và lực lượng biên phòng tiếp tục chỉ đạo các ban, ngành, xã, thị trấn, cử lực lượng túc trực 24/24 giờ và chủ động thực hiện các phương án phòng chống bão. "Người đứng đầu trong Ban chỉ huy phòng chống lụt bão sẽ phải chịu trách nhiệm trước lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo huyện nếu để xảy ra sai sót trong quá trình phòng chống mưa bão làm ảnh hưởng đến tài sản, tính mạng của người dân"- ông Đồng nói.

Cây đổ do mưa bão

Tại Đà Nẵng , đến 9h30 sáng nay trời đã tạnh mưa. Tuy nhiên, cơn mưa sáng sớm trước đó đã khiến nhiều tuyến đường ngập úng, cây cối bị ngã đổ xuống đường gây cản trở giao thông.

Tình hình bão số 5 tại miền Trung

Phương Hoa/SKCĐ