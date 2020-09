Bão số 5 đổi hướng, di chuyển lệch lên phía Bắc so với dự báo trước đó, giật cấp 12 khi vào đất liền

Hồi 16h, tâm bão số 5 ngay trên vùng biển phía nam của quần đảo Hoàng Sa với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm ở cấp 9 cấp 10, giật cấp 12. Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km và có khả năng mạnh thêm.

Đến 4h sáng 18/9, tâm bão cách Đà Nẵng khoảng 220 km, cách Quảng Trị khoảng 300 km, cách Quảng Bình khoảng 400 km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm tăng lên cấp 10 cấp 11, giật cấp 13.

Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão giữ hướng di chuyển, tốc độ 20-25 kmh, đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Nam với sức gió mạnh nhất cấp 9 cấp 10, giật cấp 12. Đến 16h ngày 18/9, tâm bão ngay trên đất liền các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên - Huế. Lúc này bão mạnh cấp 9, giật cấp 11.

Bão số 5 đổi hướng, di chuyển chếch lên phía Bắc

Như vậy, so với dự báo sáng 17/9, bão số 5 diễn biến khác, có thể đổ bộ đất liền muộn hơn, vào đầu giờ chiều 18/9. Hướng di chuyển của bão cũng chệch lên phía bắc so với dự báo trước đó.

Cơ quan khí tượng nhận định sau khi đổ bộ, bão suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới và thành một vùng áp thấp, di chuyển đến Thái Lan.

Theo cơ quan dự báo khí tượng của Nhật Bản, bão số 5 có thể chỉ đạt cường độ cực đại là cấp 10, giật cấp 12 vào đêm nay. Lúc này, tâm bão áp sát bờ biển các tỉnh Trung Trung Bộ.

Đài dự báo khí tượng của Hong Kong nhận định tâm bão hướng thẳng vào Thừa Thiên - Huế. Vùng ảnh hưởng của bão trải dọc qua 6 tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Nam.

Do ảnh hưởng của bão, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía nam quần đảo Hoàng Sa có gió bão mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-11, giật cấp 13. Biển động dữ dội.

Từ sáng sớm ngày mai 18/9, vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi (bao gồm cả đảo Cồn Cỏ) có gió mạnh cấp 12, giật cấp 14. Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 7, phía nam có lúc cấp 8, giật cấp 10. Các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Nam có gió mạnh cấp 8-9, gần tâm bão đi qua cấp 10-11, giật cấp 13.

Khu vực miền Trung sẽ diễn ra mưa lớn trong nhiều ngày tới

Trên đất liền các tỉnh thành Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng và Quảng Nam, gió mạnh cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9-10, giật cấp 12. Trong khi đó, đất liền ven biển các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9.

Cơ quan khí tượng cảnh báo từ chiều nay 17/9 đến đêm 18/9, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi hứng chịu mưa rất lớn với lượng phổ biến 200-300 mm, có nơi mưa trên 400 mm. Các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên mưa 50-150 mm/đợt.

Your browser does not support HTML5 video.

Tin tức mới nhất về bão số 5

Theo Phương Hoa/SKCĐ