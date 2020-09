Bão số 5 sắp cập bờ, người dân miền Trung hối hả tránh bão

Sáng ngày 17/9, tại các bãi biển thuộc quân Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng , hàng trăm ngư dân đang nhanh chóng thực hiện đưa tàu bè lên bờ để phòng chống bão số 5. Lực lượng chức năng bao gồm bộ đội biên phòng và công an địa phương cũng đang hợp sức để giúp đưa người dân vào bờ nhanh nhất.

Ở bãi Biển Mân Thái, ngư dân Đà Nẵng đưa thuyền thúng lên bờ

Chu tịch UBND phường Thọ Quang, ông Võ Đình Công cho biết, trong chiều 16 và sáng 17/9, lực lượng chức năng đã có mặt tại phường, phối hợp với người dân để neo đậu tài thuyền và tiến hành kèo cố lại nhà cửa. Ông cũng cho biết, phường đã tiến hành kế hoạch sơ tán người dân khi cần thiết.

Ban Quản lý âu thuyền và cảng cá Thọ Quang cho biết, tính đến sáng nay 17/9, đã có 615 phương tiện tàu cá, ghe chèo, xuồng máy được neo đậu vào khu vực âu thuyền. Trong đó có 301 tàu thuyền của Đà Nẵng, còn lại là những tỉnh lân cận khác.

Xe cẩu đưa tàu bè lên bờ sáng nay 17/9

Đại úy Dương Văn Thắng - Phó Trưởng Công an phường Thọ Quang quận Sơn Trà cho biết đúng 6h ngày hôm nay, 100% lực lượng công an phường Thọ Quang đã được tập hợp tại vùng biển Đà Nẵng và hỗ trợ đưa người dân vào bờ an toàn.

"Vừa thực hiện công tác phòng chống dịch xong, chúng tôi lại tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phòng chống bão số 5 . Cán bộ chiến sĩ Công an phường Thọ Quang nêu cao quyết tâm, tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ" – Đại úy Dương Văn Thắng cho biết.

Thuyền thúng được đưa lên bờ để tập kết trước bão số 5

Đại tá Trần Công Thành - Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng BĐBP Đà Nẵng cho biết, trước diễn biến phức tạp của bão số 5, Bộ tư lệnh BĐBP đã có những kế hoạch gửi các đơn vị liên ứng phó trước khi bão đổ bộ.

"Tổ chức theo kế hạch, quán triệt chặt chẽ chỉ đạo của Bộ tư lệnh và ban chỉ đạo phòng chống lụt bão, sẵn sàng 100% quân số, đảm bảo tham gia phòng chống báo số 5, tăng cường cho địa bàn trọng điểm như Âu thuyền và khu vực ven biển Đà Nẵng", ông Thành nói.

Tàu bè đã được neo đậu an toàn ở âu thuyền Thọ Quang

Sáng 17/9, ông Nguyễn Phú Ban - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP Đà Nẵng cho biết: "Riêng âu thuyền thì đã chuẩn bị trước, có sự sắp xếp bố trí hợp lý, những tàu xăng dầu đưa ra khỏi âu thuyền tránh cháy nổ, đặc biệt là vừa phòng chống dịch vừa đảm bảo vệ sinh. Tất cả các biện pháp ứng phó bão đã cơ bản được hoàn tất".

Bên cạnh đó, để hạn chế thiệt hại do bão số 5 gây ra, Công ty Công viên cây xanh Đà Nẵng cũng đang gấp rút tổ chức cắt tỉa cây trên nhiều tuyến đường chính. Các công trình đang thi công xây dựng cũng được yêu cầu thực hiện với các biện pháp đảm bảo an toàn đối với những công nhân khi làm việc trên cao.

Cây xanh đã được cắt tỉa trước bão số 5

UBND TP Đà Nẵng sáng nay cũng vừa có công văn giao Sở NNPTNT chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự TP, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP và các đơn vị có liên quan khẩn trương thực hiện công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; lên các phương án phòng, chống mưa bão, cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn thành phố, đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng cho người dân. Đồng thời yêu cầu các đơn vị theo dõi chặt chẽ diễn biến, tình hình mưa bão để triển khai các biện pháp ứng phó kịp thời không để bị động và thường xuyên cập nhật thông tin, báo cáo Thường trực Thành ủy, UBND thành phố để theo dõi, chỉ đạo.

Ngư dân ứng phó với bão số 5

Theo Phương Hoa/SKCĐ