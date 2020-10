Bão số 7 vừa mới suy yếu, biển Đông lại tiếp tục đón nhận thêm một đợt áp thấp nhiệt đới mới

Khi vào đến vùng biển các tỉnh từ Thái Bình đến Thanh Hóa Bão số 7 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Vào hồi 13h, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,7 độ vĩ bắc; 106,4 độ kinh đông, ngay trên vùng biển ven bờ các tỉnh từ Thái Bình đến Thanh Hóa. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, cấp 9, bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật cấp 8 tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Dự báo trong khoảng 12 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới sẽ di chuyển theo hướng tây thẳng vào đất liền các tỉnh từ Thái Bình đến Nghệ An, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km và sau đó suy yếu thành một vùng áp thấp.

Đến 1h ngày 15/10, vị trí tâm áp thấp ở vào khoảng 19.9 độ vĩ bắc, 104,0 độ kinh đông, trên khu vực thượng Lào. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6.

Vùng nguy hiểm trong 12 giờ tiếp theo là khu vực Vình Bắc Bộ từ vĩ tuyến 18,5 đến vĩ tuyến 21,0 độ vĩ bắc. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong khu vực này đều chịu ảnh hưởng của gió mạnh và biển động. Cụ thể, vùng biển tại Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6,7 giật cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2-4m.

Dự báo đường đi của 2 áp thấp nhiệt đới

Trên đất liền các tỉnh từ Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có gió mạnh cấp 6,7 giật cấp 9. Các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Phú Thọ, Yên Bái, Thanh Hóa, Nghệ An lượng mưa lớn phổ biến trong khoảng 150-250mm, có nơi trên 300mm. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong khi đó, một đợt áp thấp nhiệt đới mới đang hình thành trên biển Đông và có khả năng mạnh thêm. Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quố gia, lúc 7h sáng ngày 14/10, tâm áp thấp nhiệt đới này nằm ngay trên khu vực miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Dự báo trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới đang di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 7h ngày 16/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,2 độ Vĩ Bắc; 115,5 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 330km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Dự báo trong 48 - 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km.

Bão số 7 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trước khi đổ bộ đất liền

Theo Phương Hoa/SKCĐ