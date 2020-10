Bão số 9 đã khiến 30 người thương vong, 55 người mất tích do sạt lở, phá hủy hơn 90.000 ngôi nhà

6h sáng nay này 29/10, các báo cáo nhanh của văn phòng ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã cập nhật những thiệt hại do bão số 9 gây ra như sau:

Thiệt hại về người: Bão số 9 khiến 2 người chết (1 người ở Gia Lai, 1 người ở Quảng Nam).

28 người bị thương (13 người ở Quảng Ngãi, 5 người ở Quảng Ngãi, 5 người ở Bình Định, 4 người ở Huế, 1 người ở Đà Nẵng).

55 người mất tích do sạt lở đất (53 người ở Quảng Nam, 2 người ở Phước Sơn).

Thiệt hại về nhà ở: 2527 nhà bị sập, 88.591 nhà bị tốc mái.

Thiệt hại về giao thông: Cuối trôi 3 cây cầu (1 cây cầu treo tại Kontum, 2 cây cầu ở Bình Định). Sạt lở đất cũng gây ách tắc giao thông nghiêm trọng tại 14 điểm trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Đường Hồ Chí Minh bị sạt lở, chia cắt hoàn toàn tại Km1353+5 thuộc địa phận huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam.

Sự cố về tàu thuyền trên biển: Bão số 9 đã khiến cho 9 tàu cá bị chìm (6 tàu của Bình Định, 2 tàu của Phú Yên, 1 tàu Quảng Nam).

Tình trạng ngập lụt: Mưa lớn do bão số 9 khiến Quảng Ngãi ngập lụt từ 1-2m tại khu vực trũng thấp thuộc 29 phường xã. Toàn tỉnh Quảng Ngãi đã sơ tán 6.081 nhà/16.829 người khu vực ngập sâu đến nơi an toàn. Tại Kontum, tình trạng ngập lụt đã chia cắt 259 hộ dân tại xã Ngọk Réo, huyện Đắk Hà và một số khu vực trũng thấp.

Hiện tại mức độ ngập lụt tại Quảng Ngãi, Kon Tum đang giảm dần sau mưa bão.

Sức tàn phá của Bão số 9

Theo Thiên Bình/SKCĐ