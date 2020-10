Bão số 9 làm sập cầu khiến 1.400 hộ dân bị cô lập, 7.500 trạm biến áp toàn miền Trung bị mất điện

Mưa lớn cuốn trôi một cây cầu khiến hơn 1.400 hộ dân bị cô lập

Ngày 28/10, ông Võ Văn Lương, Chủ tịch UBND huyện Kon Rẫy tỉnh Kon Tum cho biết, bão số 9 đã khiến cho cây cầu Đăk Pne thuộc xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy bị cuốn trôi.

Cây cầu bị cuốn trôi tại Kon Tum

Ông Lương cũng cho biết, cây cầu này nối các thôn 2, 3, 4 và trụ sở UBND xã Đăk Pne với các khu vực lân cận. Do đó khi cây cầu này bị cuốn trôi đã khiến cho 1.466 khẩu dân bị cô lập. Hiện trên địa bàn tỉnh kon Tum vẫn đang có mưa lớn. Đợi mưa ngớt thì sẽ tiến hành làm cầu phao để đảm bảo lưu thông trước mắt cho người dân.

7.500 trạm biến áp tại các tỉnh miền Trung bị mất điện

Sáng nay khi bão số 9 đổ bộ vào các tỉnh miền trung đã gây ra sự cố lưới điện cao áp, trung hạ áp khiến các khu vực từ Quảng Trị đến Phú Yên và Tây Nguyên bị mất điện toàn bộ.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN cho biết, lúc 11 giờ 30 ngày 28/10/2020, các hồ đang tiến hành xả lũ theo chỉ đạo của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh. Dưới đây là các hồ đang xả với lũ mà người dân cần nắm được: Hồ thủy điện A Vương (520m3/s); Sông Tranh 2 (1491 m3/s); Sông Bung 2 (138 m3/s); Sông Bung 4 (209 m3/s); Buôn Kuôp (363 m3/s); Srepok3 (482 m3/s).





Cây lớn đổ vào đường dây điện

Lưới điện cao áp: sự cố đường dây 500kV Dốc Sỏi – PleiKu; sự cố 05 đường dây 220kV, 23 đường dây 110kV.

Lưới trung, hạ áp đến 11h00 sáng nay các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Kon Tum, Gia Lai, Đăk Lăk đã có mưa to và gió mạnh gây mất điện khoảng 7.500 trạm biến áp phân phối tại 400 xã/ phường với lượng công suất phụ tải bị mất điện khoảng 367 MW, chiếm 15% tổng số phụ tải toàn miền Trung.

Gió mạnh và mưa lớn đã khiến lưới điện 110kV bị sự cố 14 đường dây và 10 trạm biến áp. Lưới điện trung áp mất điện hơn 15.700 trạm.

EVN cho biết: "Sự cố gây mất điện cho trên 1,7 triệu khách hàng của Tổng công ty Điện lực miền Trung". Tỷ lệ hộ dân mất điện nặng nhất là Quảng Ngãi với 100%, Bình Định 94%, Quảng Nam 73%, Đà Nẵng 30%, Phú Yên 27%, Thừa Thiên - Huế 15% và một số tỉnh Tây Nguyên 8-13%.

EVN thực hiện cắt điện tại các tỉnh để đảm bảo an toàn cho người dân và thiết bị. Đơn vị này cũng khẳng định sau khi bão tan sẽ cấp lại điện cho người dân sớm nhất có thể.

Bão số 9 tại miền Trung

