Bão số 9 Molave giật cấp 15 vừa quét qua Philippines và đang lao nhanh về phía Đà Nẵng - Phú Yên

Tin tức mới nhất về cơn Bão số 9 Molave

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa tin, vào hồi 13h ngày 26/10, vị trí tâm bão số 9 ở vào khoảng 13,5 độ Vĩ Bắc; 118,8 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 550km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 giật cấp 15.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20 - 25km và tiếp tục mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 27/10, vị trí tâm bão ở khoảng 14,0 độ Vĩ Bắc; 113,2 độ Kinh Đông, cách bờ biển từ Đà Nẵng đến Phú Yên khoảng 460km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 - 13, giật cấp 15.

Vùng nguy hiểm trên biển Đông trong 24 giờ tới có gió mạnh cấp 6 giạt cấp 8 từ vĩ tuyến 11,0 đến 17,0 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 110,5 đến 120,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm cần phải nhanh chóng tránh trú đến nơi an toàn.

Dự báo đường đi của bão số 9

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 - 25km, đi vào đất liền từ Đà Nẵng đến Phú Yên.

Đến 13h ngày 28/10, vị trí tâm bão ở khoảng 14,8 độ Vĩ Bắc; 108,3 độ Kinh Đông, trên đất liền khu vực từ Đà Nẵng đến Phú Yên và Bắc Tây Nguyên. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 11.

Trong 48 đến 60 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 01 giờ ngày 29/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 14,9 độ Vĩ Bắc; 105,6 độ Kinh Đông, ngay trên khu vực Nam Lào. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Khu vực Bắc và giữa Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 10 - 11, vùng gần tâm bão cấp 12 - 13, giật cấp 15; sóng biển cao từ 8-10m; biển động dữ dội.

Từ chiều mai 27/10, vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Đà Nẵng đến Phú Yên có gió mạnh cấp 8 - 10, sau tăng lên cấp 11 - 12, giật cấp 15; biển động dữ dội; sóng biển cao từ 6 - 8m.

Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế ảnh hưởng của hoàn lưu bão kết hợp với không khí lạnh nên có gió đông bắc cấp 8 - 9, giật cấp 11; biển động rất mạnh; sóng biển cao từ 4-6m. Vùng biển từ Khánh Hòa đến Bình Thuận có gió mạnh cấp 7, giật cấp 10; biển động mạnh; sóng biển cao từ 3-5m.

Khu vực ven biển các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Bình Định có khả năng xảy ra nước dâng do bão cao từ 0,5-1,5m. Nguy cơ ngập úng ở các vùng trũng, cửa sông, đầm phá ven biển từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi.

Từ đêm 27/10 đến ngày 29/10, ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 200 - 400mm/đợt; Bắc Tây Nguyên 100 - 200mm/đợt. Từ 28-31/10, ở khu vực từ Quảng Trị đến Nghệ An có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 200 - 400mm/đợt; riêng Nam Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình có mưa đặc biệt to với tổng lượng mưa phổ biến 500 - 700mm/đợt.

Công điện của Thủ tướng về ứng phó bão Molave

Sáng nay 26/10, bão số 9 Molave đã vào đến biển Đông sau khi dcàn quét qua khu vực miền Trung Phillippines. Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia đây là cơn bão mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng có thể gây ra nhiều thiệt hại nặng nề cho khu vực mà nó đi qua.

Từ đêm mai 27/10, bão số 9 sẽ bắt đầu ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh miền Trung và Nam Trung Bộ, hoàn lưu của bão có thể gây mưa lớn trên diện rộng, sức tàn phá của nó có thể tương đương với cơn bão số 12 năm 2017.

Để chủ động ứng phó với bão số 9, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu Ban chỉ đạp trung ương về phòng chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, các Bộ, ngành, địa phương cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, kịp thời chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó với bão số 9.

Đà Nẵng yêu cầu tất cả các công trình phải dừng hoạt động trước 15 giờ ngày 27-10

Cụ thể, Thủ tướng yêu cầu phải đảm bảo an toàn cho người và phương tiện hoạt động trên biển và tại nơi tránh trú an toàn, rà soát phương án, chủ động sơ tán người và phương tiện tại các khu vực nguy hiểm trên biển đảo vào đất liền.

Tùy theo diễn biến của bão và tình hình cụ thể mà các địa phương có quyết định việc cấm biển và cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn.

Thủ tướng cũng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương liên quan chủ động triển khai công tác bảo đảm an toàn trên đất liền; sẵn sàng sơ tán người dân ra khỏi các khu vực nguy hiểm, bảo đảm an toàn trước khi bão ảnh hưởng trực tiếp; triển khai công tác chằng chống, bảo vệ nhà cửa, công trình, đê điều, hồ đập, bảo vệ cơ sở các sản xuất, kinh doanh , dịch vụ và sản xuất nông nghiệp.

Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị đóng trên địa bàn có nguy cơ ảnh hưởng của bão cần chủ động bố trí lực lượng, phương tiện, trang thiết bị tại các khu vực trọng điểm để sẵn sàng hỗ trợ địa phương sơ tán nhân dân, cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Các Đài truyền hình, Đài tiếng nói Việt Nam và các cơ quan thông tấn, báo chí tăng cường công tác thông tin, truyền thông để người dân biết, chủ động phòng, chống, giảm thiểu thiệt hại do bão, lũ.

Theo Phương Hoa/SKCĐ