Bão số 9 Molave giật cấp 17 thẳng tiến vào khu vực Đà Nẵng - Phú Yên và đang tiếp tục mạnh lên

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa tin, vào sáng nay 27/10, bão số 9 Molave đã mạnh lên.

Vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,3 độ Vĩ Bắc, 114,8 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử tây khoảng 216 km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, giật cấp 17. Bão số 9 được đánh giá là một cơn bão mạnh với sức tàn phá lớn.

Dự báo đường đi của bão số 9

Tại đảo Lý Sơn đã có gió mạnh cấp 6-7, sóng biển cao từ 6-8m. Trong vài giờ tới, bão sẽ lao nhanh theo hướng Tây với tốc độ khoảng 25 km/h.

Dự báo đến sáng sớm mai, 28/10, bão số 9 sẽ đi vào khu vực biển các tỉnh từ Đà Nẵng đến Phú Yên, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, giật cấp 17.

Trên Biển Đông, vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới là từ vĩ tuyến 11,0 đến 18,0 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 118,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm nay đều có nguy cơ chịu tác động của sóng biển và gió giật mạnh.

Với sức gió mạnh, bão số 9 có khả năng gây nhiều thiệt hại nặng nề cho khu vực mà nó quét qua

Khu vực Bắc và giữa biển Đông có gió mạnh cấp 10-11, vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-14, giật cấp 17, sóng biển cao từ 8-10m, biển động dữ dội.

Trong trưa và chiều này, vùng biển ngoài khơi khu vực từ Đà Nẵng đến Phú Yên có gió mạnh cấp 9-11, sau tăng lên cấp 12-13, giật cấp 15, sóng biển cao từ 6-8m, biển động dữ dội.

Khu vực Vịnh Bắc Bộ và vùng biển thuộc các tỉnh từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế cũng chịu ảnh hưởng của bão số 9, kết hợp thêm với không khí lạnh từ phía Bắc tràn xuống nên có gió đông bắc mạnh cấp 8-9 giật cấp 11, sóng biển cao từ 4-6, biển động mạnh.

Vùng biển từ Khánh Hòa đến Bình Thuận có gió mạnh cấp 7, giật cấp 10, sóng biển cao từ 3-5m, biển động mạnh.

Khu vực các tỉnh ven biển từ Hà Tĩnh đến Bình Định có thủy triều dâng cao từ 0.5 - 1.5m do bão số 9. Nguy cơ ngập úng ở vùng trũng các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi.





Sóng lớn đã xuất hiện ở vùng biển Quảng Ngãi

Trong tối và đêm nay, bão số 9 Molave sẽ bắt đầu mạnh lên gây gió lớn trên đất liền. Các tỉnh từ Thừa Thiên huế đến Phú Yên có gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, các tỉnh thành phố Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định có gió mạnh cấp 11-12 giật cấp 15.

Các tỉnh Tây Nguyên như Kon Tum, Gia Lai cũng có gió mạnh cấp 7-8 giật cấp 10. Các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Bắc Khánh Hòa có gió mạnh cấp 6-7 giật cấp 10.

Từ đêm nay 27/10 đến hết ngày 29/10, tại khu vực từ Thừa Thiên huế đến Phú Yên sẽ có mưa to với lượng mưa lên đến 400mm/đợt, khu vực bắc Tây Nguyên có thể lên đến 200mm/đợt.

Từ ngày mai 28/10 đến ngày 31/10 khu vực từ Nghệ An đến Qaungr Trị có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 200-400mm/đợt, riêng khu vực Nam Nghệ An đến Hà Tĩnh có lượng mưa từ 500-700mm/đợt.

