Bão số 9 suy yếu thành áp thấp, người dân đau xót nhìn cảnh nhà cửa tan hoang

Đến 16h ngày 28/10, bão số 9 Molave đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới với sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp mạnh cấp 6-7 (40-60km/h), giật cấp 9. Vị trí tâm áp thấp ở khoảng 15,2 độ Vĩ Bắc; 107,4 độ Kinh Đông, trên khu vực biên giới Việt Nam-Lào.

Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 110km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới. Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 2 đến 25km và suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Thái Lan.





Bùn đất để lại sau bão

Để nhanh chóng khắc phục hậu quả của bão số 9, Sở GD-DT TP Đà Nẵng yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, trường học thông báo cho học sinh, học viên, sinh viên nghỉ học ngày 29/10, đến 30/10 học sinh sẽ đi học trở lại. Tỉnh Thừa Thiên Huế cũng có công văn tương tự.

Của cải người dân bị cuốn trôi

Nhiều nhà dân bị tốc mái

Gió bão quá lớn đã khiến nhiều cây cối, cột đổ gãy, nhiều tường sập đổ và nhiều ngôi nhà bị tốc mái. Tỉnh Thừa Thiên Huế vẫn đang cấm người dân ra khỏi nhà để tránh gió bão.

Do ảnh hưởng của bão số 9, trên địa bàn tình Bình Định xảy ra 122 vụ sự cố lưới điện, làm mất điện 3.756 trạm biến áp ảnh hưởng đến khoảng 400.000 người dùng.

Một khu chợ tan hoang sau bão

Gạch rơi tứ tung

Chiều 28/10, bão số 9 cũng khiến nhiều nhà dân và tài sản ở khu trung tâm huyện Nam Trà My (tỉnh Quảng Nam) bị đất đá vùi lấp. Vụ sạt lở này đã ảnh hưởng đến 100 hộ dân. Có 4 người bị ảnh hưởng nhưng may đã thoát ra được, không nguy hiểm tính mạng.

Cũng trong chiều ngày 28/10 tại tỉnh Quảng Nam, 2 cán bộ huyện Phước Sơn trên đường đi sơ tán dân đã không may bị mất tích do sạt lở đất ở xã Phước Lộc.

Đường dây điện bị đổ rạp

Nhiều nhà dân vẫn còn ngập sâu trong nước

Riêng tại Quảng Ngãi, nhiều khu vực vẫn có mưa lớn sau khi bão số 9 đi qua. Đến đầu giờ chiều khi mưa gió đã ngừng, người dân thành phố bắt đầu dọn dẹp đống đổ nát do bão gây ra.

Chiều 28/10, Zing dẫn lại thông tin từ ông Trịnh Xuân Sâm - Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hành (Quảng Ngãi) cho biết hàng loạt khu dân cư ở địa phương này đã bị cô lập hoàn toàn do lũ dâng cao sau cơn bão số 9 .



Theo TN/SKCĐ