Bão số 9 với cường độ mạnh có khả năng gây mưa lớn cho các tỉnh miền Trung trong vài ngày tới

Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia đưa tin, vào ngày 25/9, bão số 9 đã bắt đầu đi vào biển Đông. Trong ngày 26/10, bão số 9 sẽ di chuyển nhanh và có cường độ mạnh.

Nhận định ban đầu cho thấy, trên biển Đông, bão số 9 có thể gây ra gió mạnh cấp 12-13, giật cấp 15. Còn tại khu vực ven biển các tỉnh thành phố thuộc Trung Bộ thì bão số 9 có gió mạnh cấp 11-12 giật cấp 14.

Trên Biển Đông bão số 9 gây sóng biển cao từ 8-10m, vùng ven biển Trung Bộ từ 5-7m, trọng tâm là khu vực vùng biển từ Đà Nẵng đến Phú Yên. Khu vực từ Quảng Nam đến Bình Định nước có thể dâng cao tới 1m do bão.

Từ ngày 27/10 - 29/10, bão số 9 có thể gây mưa to đến rất to cho các khu vực Trung Bộ. Hoàn lưu bão kết hợp với không khí lạnh có thể gây mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày, lượng mưa có thể lên đến 500mm/đợt ở các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình.

Tài thuyền đã bắt đầu neo đậu tránh bão

Ông Mai Văn Khiên - Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng đưa ra nhận định trong thời gian trên lũ quét và sạt lở đất có nguy cơ xảy ra rất cao tại khu vực Trung Bộ.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đề nghị các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến cụ thể của bão số 9 để chủ động phòng tránh.

Dự báo về đường đi của bão số 9 , vào 13 giờ ngày 25/10, vị trí tâm bão ở cách bờ biển miền Trung Philippines khoảng 230km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, giật cấp 12.

Trong 24 giờ tới, bão số 9 di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20 km, đi vào Biển Đông và tiếp tục mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 26/10, vị trí tâm bão ở trên khu vực miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, giật cấp 13.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão số 9 di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 27/10, vị trí tâm bão ở cách đảo Song Tử Tây khoảng 280 km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13, giật cấp 15.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão số 9 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km. Đến 13 giờ ngày 28/10, vị trí tâm bão ở ngay trên vùng biển các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Phú Yên. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12, giật cấp 15.

Trong 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão số 9 di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km.

Theo Phương Hoa/SKCĐ