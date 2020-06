Bảo vệ công ty dùng kéo đâm đồng nghiệp chết tức tưởi do mâu thuẫn

Theo cơ quan điều tra, mặc dù nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu ngay sau khi bị đâm nhưng do mất máu nhiều, vết thương sâu nên đã tử vong ngay sau đó.

Sáng 5/6, Công an quận Hải An (TP Hải Phòng ) cho biết, đơn vị đã ra lệnh tạm giữ đối với Nguyễn Đức Hoàn (53 tuổi, trú tổ dân phố Cát Bi, phường Tràng Cát, quận Hải An) để điều tra về hành vi Giết người theo quy định của Pháp luật

Công an quận Hải An cho biết, sáng ngày 4/6, đơn vị nhận được tin báo tại Công ty Công ty TNHH JK NIPPON, khu công nghiệp Đình Vũ (quận Hải An) xảy ra một vụ án mạng. Đơn vị ngay lập tức tổ chức lực lượng xuống hiện trường điều tra.

Vụ án mạng xảy ra vào khoảng 7h cùng ngày. Khi đó, do mâu thuẫn nên Nguyễn Đức Hoàn đã đánh anh Phạm Mạnh Hùng (34 tuổi, trú huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) ngay trước cổng Công ty TNHH JK NIPPON.

Trong lúc xảy ra xô xát, Hoàn dùng kéo đâm vào ngực anh Hùng. Nhát dâm chí mạng khiến nạn nhân gục tại chỗ. Phát hiện sự việc, nhiều công nhân đứng gần đó đã nhanh chóng đưa anh Hùng đến Bệnh viện Việt Tiệp cấp cứu . Nhưng do vết thương quá nặng nên anh Hùng đã tử vong ngay sau đó.

Công an tổ chức khám nghiệm hiện trường một vụ trước đó

Theo điều tra của Công an quận Hải Châu, Hoàn và anh Hùng cùng làm bảo vệ tại Công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ ALSOK Việt Nam. Hiện Công an quận đang điều tra nguyên nhân mâu thuẫn dẫn đến vụ án mạng này.

Trước đó tại Bình Dương cũng xảy ra một vụ án mạng tương tự, hai người đồng nghiệp mâu thuẫn dẫn đến xô xát, cuối cùng 1 người bị đâm tử vong.

Cụ thể, ông Nguyễn Văn Hiểu (52 tuổi, trú tại địa phương) và ông Nguyễn Văn Bông (52 tuổi) cùng làm bảo vệ tại một kho hàng ở xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.

Chiều ngày 23/3, ông Hiểu thấy ông Bông làm việc xong không dọn dẹp sạch sẽ, gọn gàng nên đã nhiều lần nhắc nhở. Bị đồng nghiệp nhắc, lòng tự ái của ông Bông trỗi dậy nên dẫn đến mâu thuẫn giữa hai bên.

Sau khi lời qua tiếng lại không ai chịu ai, ông Hiểu vô cùng tức giận nên đã vào trong nhà kho lấy con dao ra đâm ông Bông gục tại chỗ. Gây án xong, ông Hiểu bỏ về vị trí gác của mình và làm việc như bình thường.

Ông Bông bị đâm nằm gục tại chỗ và không được phát hiện kịp thời, đưa đi cấp cứu kịp thời nên đã tử vong. Đến rạng sáng ngày 25/3, một số người làm việc ở kho hàng đi làm sớm phát hiện sự việc nên đã trình báo cơ quan Công an

Mâu thuẫn sau chầu nhậu, nam thanh niên dùng búa đập đồng nghiệp tử vong

Theo Nga Đỗ/SKCĐ