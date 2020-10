Kinh hoàng phát hiện bảo vệ trường tiểu học tử vong trong tư thế treo cổ

Tin tức mới nhất ngày 27/10, Zing dẫn lại thông tin từ Công an thị xã Buôn Hồ (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đang tiến hành phối hợp với lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân một nam bảo vệ tử vong trên địa bàn.



Danh tính nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Quang H. (39 tuổi, bảo vệ trường Tiểu học Kim Đồng, phường An Lạc, thị xã Buôn Hồ, Danh tính nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Quang H. (39 tuổi, bảo vệ trường Tiểu học Kim Đồng, phường An Lạc, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk ).

Hiện trường vụ việc



Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 6h sáng 27/10, khi một nữ nhân viên cấp dưỡng trường Tiểu học Kim Đồng vào bếp ăn của trường để làm việc thì bất ngờ phát hiện ông H. đã tử vong trong tư thế Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 6h sáng 27/10, khi một nữ nhân viên cấp dưỡng trường Tiểu học Kim Đồng vào bếp ăn của trường để làm việc thì bất ngờ phát hiện ông H. đã tử vong trong tư thế treo cổ . Ngay lập tức, người này đã báo cáo vụ việc lên cơ quan chức năng.



Nhận được tin báo, Công an thị xã Buôn Hồ đã có mặt để phong tỏa hiện trường, khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi để làm rõ vụ việc. Theo một lãnh đạo trường Tiểu học Kim Đồng, nạn nhân là người hiền lành và đã có Nhận được tin báo, Công an thị xã Buôn Hồ đã có mặt để phong tỏa hiện trường, khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi để làm rõ vụ việc. Theo một lãnh đạo trường Tiểu học Kim Đồng, nạn nhân là người hiền lành và đã có gia đình



Tuy nhiên, thời gian gần đây ông H. thường xuyên có dấu hiệu buồn bã chuyện cá nhân. Bởi vậy, không ít người cho rằng đây có thể là nguyên nhân dẫn đến vụ việc đau lòng này.

Vụ việc thu hút nhiều người quan tâm



Báo Người Lao Động dẫn lại lời của một lãnh đạo Trường Tiểu học Kim Đồng cho biết, sau vụ việc học sinh vẫn học bình thường do khi vực học tập cách biệt hoàn toàn với nhà bếp. Tuy nhiên, Phòng GD&ĐT đã chỉ đạo trường không cho học sinh tới gần khu vực này.



Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.



Your browser does not support HTML5 video.



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ