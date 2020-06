Barca vs Leganes: HLV Javier Aguirre nhận thẻ đỏ vì lý do 'trời ơi đất hỡi' này

Trận Barca vs Leganes đã khép lại với kết quả 2-0. Ngoài sự "xuất thần" của Messi thì tình huống HLV Javier Aguirre nhận thẻ đỏ cũng là một "điểm nhấn" trong trận này.

Trận Barca vs Leganes diễn ra sáng 17/6 trong khuôn khổ vòng 29 La Liga 2019/2020. Chắc hẳn người hâm mộ của Barca phải rất hài lòng với chiến thắng 2-0, giúp nâng cao cách biệt điểm số với Real Madrid.

Không chỉ trở thành kẻ bại trận trước Barca , HLV Javier Aguirre của Leganes còn phải nhận thẻ đỏ đầy cay đắng và bị truất quyền thi đấu lúc cuối trận.

HLV Javier Aguirre nhận thẻ đỏ cay đắng

Lý do HLV Javier Aguirre nhận thẻ đỏ của tổ trọng tài cũng thật "trời ơi đất hỡi". Biên bản của trọng tài sau trận đấu nêu rõ: HLV của Leganes đã bắt chước âm thanh của tiếng còi trọng tài nhằm khiến cho các cầu thủ nhầm lẫn.

Cụ thể, trong quá trình trận đấu diễn ra, nhiều người có mặt trên sân và cả khán giả xem truyền hình đã nghe thấy tiếng còi thứ 2 không phải của trọng tài. Điều này gây nhầm lẫn không chỉ cho các cầu thủ mà cả các bình luận viên của đài truyền hình, đài phát thanh.

Ông Javier Aguirre chính là người đã tạo ra ra âm thanh này. HLV của Leganes đã bị cảnh báo từ trước nhưng vẫn mắc phải lỗi này và nhận thẻ đỏ truất quyền thi đấu.

Your browser does not support HTML5 video.

Highlights Barca vs Leganes. Nguồn: LaLiga Santander

Trận Barca vs Leganes khép lại với phần thắng nghiêng về đội bóng xứ Catalan. Bàn thắng thứ nhất được ghi bởi công của Ansu Fati ở cuối hiệp 1. Cú sút chìm vào góc xa khu vực đông người đã khiến thủ môn Cuellar bị chắn tầm nhìn và đổ người không kịp.

Bàn thắng thứ 2 đến với Barca ở phút 69. Messi đang solo từ gần giữa sân dốc bóng vào vòng cấm địa thì bị một hậu vệ của Leganes phạm lỗi. Trọng tài thổi còi penalty và đích thân Messi thực hiện quả đá phạt mang lại bàn thắng này.

Sau thất bại trước Barca, Leganes vẫn đứng cuối bảng xếp hạng với 23 điểm. Trong khi đó, đội bóng của Messi giành được 64 điểm, tạm thời bỏ xa đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Real Madrid đang sở hữu 59 điểm.

Theo Kiều Đỗ/SKCĐ